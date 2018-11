La Multisectorial se movilizó en rechazo a la sanción del Presupuesto nacional

Política AGMER rechazó la propuesta salarial y resolvió nuevo paro en suspenso

La Multisectorial de los Trabajadores, integrada por sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales, se movilizó este miércoles a Casa de Gobierno en rechazo del Presupuesto 2019 que se vota este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación."Bajo la consigna central, contra el presupuesto de ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional, para exigir al gobierno provincial y al nacional que ese presupuesto no sea aprobado porque implicará muchas más penurias para el pueblo y para exigir a los legisladores provinciales que no voten ese presupuesto", argumentó a, el secretario adjunto de Agmer Paraná, Claudio Puntel."Fue una muy buena movilización de la Multisectorial porque ha ido creciendo, se van incorporando más organizaciones, en un marco de unidad para la lucha de trabajadores, con sectores populares, para enfrentar el ajuste", apuntó el sindicalista."Es un presupuesto de mucho ajuste, de más hambre y miseria para toda la clase trabajadora", coincidió el secretario general de ATE, Oscar Muntes, y responsabilizó al FMI y a la "política desacertada de este gobierno nacional que está llevando al caos a la república"Al repasar el presupuesto, el sindicalista advirtió que traerá un "fenomenal recorte en los principales sectores que más necesitamos, salud, educación, minoridad", mientras "se privilegia como segundo ítems el pago de la deuda externa".Ante esta "situación compleja", el titular de ATE llamó a "una gran concertación a todos los sectores", y entendió que en este momento "tiene que haber grandeza, no se puede seguir insistiendo con una campaña electoral cuando hay un pueblo que tiene muchas necesidades".En la oportunidad, Puntel también se refirió a "los ajustes presupuestarios que venimos sufriendo mes a mes", y según apuntó: "la reducción de más del 30% en el presupuesto nacional significará peores calamidades para los sectores populares"."El salario viene muy atrasado respecto a la inflación en muchos puntos por debajo y no podemos terminar el año en esas condiciones", advirtió, al tiempo que recalcó: "Si no hay una respuesta positiva a la propuesta presentada en Trabajo, se concretará el plan de lucha que contempla 48 horas de paro con fecha a confirmar por parte de la comisión directiva del sindicato".