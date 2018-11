Bordet reunió al oficialismo y reafirmó su intención de "aspirar a otro mandato"

Política El mensaje de esperanza que formuló Bordet ante el oficialismo de cara al 2019

El gobernador de la provincia, contador Gustavo Bordet, reunión a la dirigencia oficialista en el camping del Sindicato Empleados de Comercio y se refirió al año electoral 2019, pero también a las cuestiones de gestión y los objetivos de la misma."Ha sido una convocatoria muy importante dentro nuestro espacio político, que es el Justicialismo, que ha nucleado a intendentes, viceintendentes, presidentes de juntas de gobierno, concejales, legisladores provinciales y nacionales, para hacer un resumen institucional, sobre todo, por la época del año que transitamos", explicó el Gobernador a Elonce."Lo básico de hoy es el compromiso del trabajo articulado y poder cumplir con nuestros compromisos en todos los pueblos y también desde lo legislativo; para de cara a la sociedad, llegar con nuestros programas, nuestros proyectos y nuestras obras que se desarrollan a lo largo y a lo largo de Entre Ríos", afirmó Bordet.; además, restringe la obra pública prácticamente, a cero y lo mismo ocurre con los programas de Viviendas. Es un presupuesto que está destinado a ser una exposición contable, más que un plan de gobierno", resaltó el mandatario provincial, pero aclaró que "entendemos, que necesariamente, un Gobierno tiene que tener presupuesto y lo peor que podría ocurrirle a la Argentina, sería contar con una herramienta como el Presupuesto, que no nos gusta y no lo compartimos, pero pensamos que sería mucho peor que no se apruebe porque esto significaría tener unEn referencia a la próxima campaña electoral y las propuestas del Justicialismo, el mandatario provincial sostuvo que "nosotros tenemos que marcar instancias superadoras y tenemos que proponer esperanzas, que como hicimos en la provincia, podemos replicarlas y trabajar con mucho esfuerzo, para transformar la realidad de Entre Ríos", resumió el Gobernador.Al ser consultado por la manera en que llegaría el Justicialismo a las elecciones 2019, Bordet sostuvo que "llegamos muy bien, por supuesto quey agregó que "más allá de las discusiones políticas, lo importante es estar en contacto con la sociedad porque son momentos muy difíciles."No quiero perder tiempo en pelearme con el gobierno Nacional, ni quiero gastar tiempo en pelearme con otros dirigentes de mi partido. Lo que quiero es construir una alternativa para que Entre Ríos pueda mejorar. Para eso me votaron, y para eso, también aspiro a otro mandato, para mejorar. Hay que proponer de cara a la gente y dejar de lado las diferencias y las rencillas que poco importan, porque la gravedad de la situaciónEl gobernador también fue consultado por la decisión de los gremios docentes, que decidieron rechazar la propuesta de aumento salarial y amenazan con un nuevo paro de 48 horas. Al respecto, el mandatario provincial sostuvo que "se va a seguir dialogando. Tengo en mi gestión un profundo respeto por las organizaciones gremiales y también por los docentes entrerrianos,y aclaró que si bien, "estamos dispuestos a mejorar nuestra propuesta salarial, siempre y cuando sea acorde a mantener el cronograma de pagos y que no tengamos que pedir plata para pagar sueldos, como hemos logrado hacer después de muchos años, tener independencia de administrar y dividir con nuestros recursos", sostuvo el Gobernador.