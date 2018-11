Carrió amplió declaración contra empresa que explota la Hidrovía Paraná-Paraguay

La legisladora de Cambiemos estuvo menos de una hora en los Tribunales Federales de Rosario, donde aportó nueva información a la causa.



Ante el juez Carlos Vera Barros, Carrió amplió su declaración tras presentar una denuncia meses atrás contra la firma que pertenece al Grupo Emepa, sobre supuestos delitos de contrabando y tráfico de estupefacientes en aduanas y terminales portuarias de Gran Rosario.



Desde agosto pasado, la causa se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que no trascendieron detalles de los datos que la diputada le llevó al juez.



El dueño del grupo Emepa, Gabriel Romero, está involucrado en la causa de los cuadernos que lleva adelante en Comodoro Py el juez federal Claudio Bonadio.



En su declaración, Romero aseguró haber entregado dinero al ex secretario Roberto Baratta, ex número dos de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal: sostuvo que esas coimas eran para que el gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner le prorrogara en 2010 sin licitación la concesión de la Hidrovía hasta 2021.