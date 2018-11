Diputados aprobó la Ley de Comunas

Todos los diputados y diputadas que asistieron a la sesión de este martes aprobaron el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo que avanza en uno de los puntos previstos por la Constitución reformada en 2008: la Ley de Comunas.



El peronista Diego Lara fue el miembro informante y brindó un extenso discurso acerca de las implicancias de esta iniciativa.



En primer lugar resaltó la "iniciativa política" que tuvo el gobernador Gustavo Bordet al decidir enviar este proyecto a la Legislatura, lo cual "permitió una particular dinámica de discusión". También destacó que el presidente de la Cámara, Sergio Urribarri, haya impulsado la conformación de una Comisión Bicameral para que integrantes de ambas cámaras legislativas avancen en forma simultánea en el tratamiento del proyecto.



Luego hizo hincapié "en el rico debate" que se dio con las juntas de gobierno, con las autoridades del Ministerio de Gobierno y de Economía, y con funcionarios de otras reparticiones para mejorar la iniciativa.



En ese marco, recordó que para poder generar un amplio debate se dividió a la provincia en tres zonas para que todos los representantes de las juntas de gobierno puedan realizar aportes y sugerencias al texto de la normativa.



"Este proyecto reglamenta el artículo 232º de la Constitución Provincial y la idea es dotar a las juntas de gobierno del principio de autonomía municipal para que puedan administrarse por sí mismas, esto es, discutir sus propias normas y establecer sus propias formas de generar ingresos, etc".



Tras indicar que se les otorga a las juntas "una autonomía semiplena", informó que "se ideó un sistema de gobierno que tiene un Departamento Ejecutivo y un Consejo Comunal", y agregó que se considerarán comunas a las que tengan de 400 a 1.500 habitantes.



Lara realizó un desarrollo extenso de varios artículos del proyecto y se detuvo en el vinculado "al patrimonio y a los recursos de las comunas", que está escrito en el capítulo 5 de la iniciativa.



Dijo que se las faculta a tener "sus propias normas tributarias" y destacó que "el 1% de los recursos coparticipables nacionales y provinciales debe estar destinado a estas organizaciones políticas territoriales que pasan a ser comunas".



No obstante, aclaró que "queda pendiente emitir una ley o un decreto para definir bajo qué principios se realiza la coparticipación secundaria".



Al hacer referencia a los recursos que implica esta norma para el Estado provincial, señaló: "En el presupuesto 2019 estaban asignados 146.22.076 pesos a las 196 juntas de gobierno, es decir, "12 millones por mes. Ahora el 1% de los recursos coparticipables implican más de 478 millones al año, es decir, más de 39 millones por mes. Hay un incremento de casi el 300 por ciento".



Luego mencionó que la conversión de juntas a comunas será "gradual" y que "van a coexistir los dos sistemas y, para finalizar resaltó "la trascendencia de esta ley y el impacto que tendrá en el futuro".



"Esta ley es un acto de reparación histórica y de justicia social. Esta ley llega en momentos de ajuste nacional y supone un esfuerzo para el Gobierno de la Provincia", realzó. Luego tomó las palabras de Juan Bautista Alberdi: "Gobernar es poblar". "Y hoy digo, gobernar es fortalecer el Estado, reasignar recursos y estar donde otros no están".