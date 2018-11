Federación Agraria: "No descartamos volver a la ruta, pero sin cortar diálogo"

Por primera vez en sus 106 años de vida, la Federación Agraria Argentina (FAA) no está presidida por alguien oriundo de la pampa húmeda: el mendocino Carlos Achettoni, productor de ciruelas, damascos, duraznos y uva, es el que dicta los lineamientos de la entidad agraria y al parecer su gestión seguirá marcada por las diferencias con las anteriores, como el hecho de visitar la los federados entrerrianos en la reunión que se hizo el fin de semana pasado en Villaguay, algo que también hacía mucho que no pasaba.



En suelo entrerriano, el presidente de la FAA se refirió a los problemas que aquejan al sector productivo y, por supuesto, el tema de las retenciones no quedó a un lado: "Existen límites para un diálogo ameno debido a que se están dando situaciones extremas. Pero si las respuestas no son las que pretende el sector, sobre todo en esta situación angustiante, las medidas se irán endureciendo y volveremos a manifestarnos y no descartamos la posibilidad de volver a la ruta, pero sin cortar el diálogo", afirmó Achettoni en diálogo con El Día.



"Sabemos que todos debemos hacer un esfuerzo en este momento de crisis, aunque esto no quiere decir que estemos de acuerdo con el cambio en las reglas de juego. No estamos dispuestos a que nos sigan sacando, sobre todo porque cuando necesitamos de la ayuda del Estado no tenemos respuestas jamás", señaló el titular de la FAA e inmediatamente apuntó contra los que él considera que no le ponen el hombro al país: "Hay sectores que no acompañan el esfuerzo, como la renta financiera y la actividad política, con funcionarios que tranquilamente podrían aportar su cuota de esfuerzo con un gesto que la sociedad pueda percibir".



En la reunión que se desarrolló en Villaguay, el director de la FAA escuchó el lamento y la desesperanza de los productores lecheros y arroceros entrerrianos que trazaron un panorama preocupante en la provincia. "A Mendoza y a Entre Ríos los une la falta de rentabilidad por el abuso en la cadena comercial, también la falta de participación de los legisladores para definir políticas públicas que se están necesitando. De nada sirve que un sector opositor se ponga del lado nuestro, si no se construyen políticas acorde a lo que necesita la producción", afirmó.



"El Estado debe velar por los más débiles, que son los que siempre terminan saliendo primero a la cancha. En la lechería, que parte del componente distorsionado del producto que le compran al tambero, con un IVA que es del 21% en el producto final, pero que en la práctica termina siendo del 41%" por la superposición del mismo IVA que viene en los distintos productos para envasar esa leche", explicó.