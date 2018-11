ATER detectó 50.000 metros cuadrados de construcciones no declaradas

Foto 1/2 Foto 2/2 Crédito: ATER

En el marco del programa de detección e incorporación de mejoras no declaradas "M2", la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) dió a conocer el resultado de un operativo de fiscalización remota realizado en septiembre pasado sobre un grupo de importantes superficies comerciales e industriales de Colonia Avellaneda y zona metropolitana de Paraná. Como resultado, se logró incorporar al catastro provincial más de 50.000 metros cuadrados cubiertos de construcciones no declaradas.



El Titular del organismo Sergio Granetto, señaló al respecto que: "Entendemos que debemos poner también a la evasión en el centro del debate y la agenda pública, porque se trata de los recursos que se necesitan hoy día. Es decir, que todos colaboremos en combatir la evasión y la informalidad permite que mejoren las cuentas públicas y tengamos una sociedad más equitativa, más justa, donde paguemos menos, pero paguemos todos".



Al respecto el director de la ATER agregó que: "Según informes internacionales la Argentina es el quinto país a nivel mundial en materia de evasión, y en estos momentos que se discuten recortes y ajustes, es importante que abordemos este tema que tiene una profunda raíz cultural entendamos que esa plata que se evade no es de un particular, de una empresa, es plata que pertenece a toda la sociedad y hace al financiamiento de las obras de infraestructura, educación, salud, vivienda".



Durante el operativo se relevaron una decena de firmas con superficies comerciales e industriales en el perímetro de la ciudad de Paraná y Colonia Avellaneda. Solo tres de las más grandes sumaron casi 45.000 metros cuadrados cubiertos por un valor estimado de 90 millones de pesos de base imponible no declarada en la provincia.



Intimación y ajuste del impuesto inmobiliario

El titular del área catastral, Carlos Duhalde, señaló que "tras constatar las abrumadoras diferencias las firmas fueron debidamente intimadas y esto trajo aparejado la posterior declaración voluntaria. Es decir, permitió que estas firmas se allanaran a derecho y hoy se esté registrando el impacto en el impuesto inmobiliario, que son valores muy importantes", señaló.



El control focalizado en los grandes contribuyentes

Desde 2016, ATER viene llevando adelante un extenso plan de gestión con importante foco e intensidad puesta en los grandes contribuyentes de la provincia (unos 2600), sobre los que se aplican distintas líneas de acciones tales como Cobranza Activa y Control Fiscal en lo referido a tributos declarativos. También, en materia de impuesto inmobiliario, el programa "M2" de detección e incorporación de mejoras no declaradas a través del cruzamiento de datos con municipios o, como en este caso, el empleo de tecnología propiciada por la reciente actualización de la normativa catastral.