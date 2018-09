Quita de subsidios: "Desde la provincia intentaremos paliar la situación"

Presupuesto 2019

El presidente Mauricio Macri recibirá la semana próxima en la Casa Rosada a los gobernadores de las distintas provincias para cerrar las negociaciones por el Presupuesto 2019, cuyos detalles técnicos serían definidos este jueves durante una nueva reunión del Gobierno con ministros de Economías provinciales.En ese sentido, el gobernador Gustavo Bordet expresó aque "vamos a actuar como lo hicimos siempre, de manera muy responsable entendiendo que en el rol de oposición que nos toca tenemos que suministrar los elementos pero a nosotros no nos toca llevar adelante las medidas. Seguiremos trabajando responsablemente como siempre, entendiendo los intereses del país".Aseguró que "Entre Ríos no cede derechos sociales, ajustes sobre el salario, sobre jubilaciones, ajustes que vulneren los derechos de las personas que están en situación de riesgo. Hay otros recursos que estamos conversando de qué forma podemos transformarlos pero nunca en base al esfuerzo de los sectores populares".Asimismo, se refirió a la situación que atraviesan las universidades públicas y contó que "me reuní en Gualeguaychú con el rector de la UNER, Andrés Sabella, y estuvimos analizando las diferencias que tiene la universidad en el tema de infraestructura, los recortes presupuestarios. Seguimos atentamente el conflicto paritario y ojalá se pueda resolver. El sector universitario es muy importante para nuestro país, nuestra provincia. La Universidad Nacional de Entre Ríos tiene una larga trayectoria y nosotros estamos acompañando y trabajando en conjunto con distintos proyectos en común. Vamos a estar apoyando que no se le recorte el presupuesto".El gobierno nacional anunció que a partir del año que viene se quita la tarifa eléctrica social. "Va a pasar lo mismo que con el transporte público de pasajeros, donde también el gobierno nacional anuncia el recorte. En la provincia tendremos que ver, con los recursos que son muy exiguos, de qué manera afrontamos algunos costos para que no se vean perjudicados los sectores que acuden a una tarifa social porque justamente no tienen la potencialidad para pagar el total de una factura. Tendremos que ver qué esfuerzo podemos hacer, estamos analizándolo con nuestro equipo y sin lugar a dudas tendremos una propuesta desde la provincia para paliar, al menos en algo, esta situación", resaltó.