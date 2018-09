Micheli apuntó contra ATE por dejarle de pagar el salario

Micheli acusó este viernes al titular de ATE, Hugo "Cachorro" Godoy, de hacer "colaboracionismo con el Gobierno" por dejar de pagarle la suma de dinero compensatoria que le abonaba y hacerle cesar la licencia gremial que mantenía en el sindicato de estatales.



El enfrentamiento se produce en medio de la interna entre la CTA Autónoma de Micheli y la CTA Autónoma que responde al dirigente Víctor De Gennaro y que lideran Ricardo Peidro y Godoy.



"En una nueva actitud de colaboracionismo con el Gobierno de (Mauricio) Macri y en medio de una de las peores crisis que está arrojando a nuestro pueblo al hambre y la pobreza, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Hugo "Cachorro" Godoy, tomó la decisión en el día de ayer (por el jueves) de intentar correr de la lucha diaria a nuestro secretario general, Pablo Micheli", sostuvo la CTA Autónoma.



La central que responde a Micheli se quejó de que Godoy busca "dirimir las diferencias a punta de billetera" y manifestó su repudio a "este accionar propio de una patronal al servicio de los intereses y objetivos del Gobierno nacional".



Al respecto, planteó su convicción de que "las diferencias entre compañeros deben resolverse en el fraternal debate de ideas, y no mediante el ahogamiento económico y la extorsión".



Este jueves, ATE comunicó a Micheli, a través de una carta documento, el cese del pago de una suma de dinero compensatoria que recibía de parte del sindicato y también el final de su licencia gremial, a partir del 1 de octubre próximo, mientras que lo intimó a presentarse a cumplir tareas en su lugar de trabajo.



En tanto, fuentes del sector de la CTA Autónoma enfrentada con Micheli indicaron a NA que ATE justificó cortarle el salario y la licencia porque desde hacía años no contaba con un cargo en el sindicato.



Al respecto, señalaron que en estos años ATE igual le siguió abonando el salario por su cargo como titular la CTA Autónoma, pero alegaron que tras las elecciones que realizó la CTA Autónoma-Perón Micheli ya no conserva ni siquiera su cargo en la central.



Hace tres años, Micheli se peleó con su mentor De Gennaro, lo que derivó en una fractura en la CTA Autónoma, con lo cual el secretario general de la central perdió el respaldo de ATE, principal sindicato de esa organización.



Tras la ruptura, la CTA Autónoma de Micheli hizo sus propios comicios en junio pasado, mientras que la CTA Autónoma-Perón, como se denomina a la que responde a De Gennaro por la calle en la que tiene su sede, también hizo sus elecciones, en agosto, consagrando a Peidro como su secretario general.



