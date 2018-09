Cresto: "La variable de ajuste no pueden ser los municipios"

Agradecimientos, propuestas y reclamos

Fondo Sojero, rebaja de tasas y vínculos comerciales con Uruguay

El jefe comunal trazó un cuadro de situación donde confluyen las posibles consecuencias en Concordia de las medidas tomadas por el gobierno Nacional, la impronta de diálogo y búsqueda de consensos de la gestión local, las serias dificultades que enfrentan los municipios para afrontar la crisis, las propuestas elevadas por el Intendente a los estamentos provinciales y nacionales y la preocupación que despiertan los indicadores socio-económicos en el ámbito local."Cuando asumimos pusimos en marcha un plan estratégico para el desarrollo de la ciudad", resaltó Cresto y se refirió así a dos ejes principales de esta planificación, una vinculada al "desarrollo estratégico de la ciudad a futuro con el fin de transformar la matriz económica de Concordia, apuntando al desarrollo industrial y al crecimiento de las actividades económicas y productivas"; y otra línea de acción "vinculada a fortalecer las políticas sociales de inclusión, a partir de programas educativos, deportivos, de promoción de la economía social, fortalecimiento del trabajo en los CDI y en los Centros de Salud y la implementación de políticas sanitaristas extra muros, de fuerte presencia en los barrios y únicas en la provincia"."Tenemos un gran trabajo que se realiza desde el área de Salud y de Desarrollo Humano, con un programa extra muros que busca, detecta y atiende cada caso que requiere atención. Y tenemos una gran relación con todas las instituciones, y con todos los actores sociales", enfatizó. Pero, "hoy la situación que se presenta es que personas que tienen trabajo, que tienen un ingreso mensual, que tienen un salario, no les alcanza. Y acuden al municipio a buscar ayuda".En este sentido, consideró que "de ninguna manera habrá una ciudad viable en el país si no cambia el rumbo económico"."Los intendentes no estamos sentados en la mesa donde se discute el presupuesto nacional 2019 o las políticas económicas", fue una de las observaciones más relevantes de Cresto. Concordia es una ciudad agradecida, yo estoy totalmente agradecido con el Gobierno Provincial y con el Gobierno Nacional por las obras que se están realizando. Con dos Ministerios de la Nación tenemos una gran relación, con Desarrollo Social, con la Ministra Stanley, y con el Ministerio del Interior, con Rogelio Frigerio. Pero hay decisiones y medidas que no pasan por estos ministerios y que hoy inciden de manera determinante en esta realidad que enfrentamos", observó."Si proyectamos una ciudad con desarrollo tenemos que tener un Parque Industrial ampliado, con la infraestructura que permita la radicación de nuevas empresas, un aeropuerto internacional, y una Planta de Agua que brinde el servicio a todos sus habitantes. En Concordia tenemos estas obras en marcha. Se está por licitar el relleno sanitario para el Campo El Abasto, tenemos un programa integral de Iluminación LED y el Plan de Arbolado en toda la ciudad, hemos ampliado el parque automotor del municipio y hoy a la mañana presentamos y pusimos en marcha un programa de enripiado de 500 cuadras, que ya comenzamos a ejecutar", puntualizó. "Pero de nada sirve una ciudad con proyectos estratégicos, si tenés a las familias sometidas a un esfuerzo extraordinario que no les permite crecer ni desarrollarse. Las familias están pensando hoy como seguir adelante, como llegar a fin de mes y esa preocupación es el día a día para millones de argentinos en la actualidad. La Nación está integrada por municipios, por ciudades, por familias. Son las familias las que hoy están pagando el ajuste", expresó.Asimismo, el Intendente destacó tres propuestas puntuales que presentó en los últimos días. "La variable de ajuste no pueden ser los municipios, eso es lo que todos tenemos que entender", dijo Cresto, para detallar que "le presentamos al gobernador Gustavo Bordet y al ministro Rogelio Frigerio un proyecto para que el 9 % de los recursos generados por derechos de exportación se coparticipen directamente a los municipios y con un fin específico, obras de cloaca y agua; para poder recuperar el Fondo Federal Solidario y evitar el tremendo impacto negativo que la resignación de estos recursos representa en los municipios"."La producción sojera", sostuvo el Intendente, "afecta la tierra, que es un recurso no renovable, por lo que no sólo deberían coparticiparse los derechos de exportación, sino además que las provincias productoras deberían recibir regalías. Por lo tanto el proyecto tiene fundamentos jurídicos, económicos como también históricos, ya que responde a un largo debate sobre el federalismo que atravesó la historia de Argentina desde el nacimiento de la patria".Además, dijo Cresto, "me reuní con funcionarios de las áreas de Frontera del Ministerio de la Nación, para plantearles un problema que hoy estamos teniendo en la ciudad", haciendo referencia a la decisión del gobierno uruguayo de limitar a 5 kilos el ingreso de mercadería argentina."Con Andrés Lima (Intendente de Salto, ROU) tenemos una excelente relación de amistad. Uruguay tiene una política de protección del mercado interno muy fuerte, que respetamos y es muy buena. Pero se produce una injusticia en momentos como éste. Por eso planteamos la necesidad de profundizar la integración entre las ciudades fronterizas del río Uruguay", dijo Cresto. Funcionarios de las áreas de Frontera del Ministerio del Interior de la Nación se comprometieron a elevar el planteo a Cancillería, para lo que se necesitaría el acompañamiento de los intendentes argentinos de la costa del río Uruguay. "Ya estamos hablando con cada uno de los intendentes para formalizar en conjunto este pedido", dijo Cresto.Por último, el Intendente hizo referencia a la exención de la Tasa de Alumbrado Público a los aserraderos de la ciudad. "El proyecto fue aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante, lo que demuestra el trabajo en conjunto que hay en esta ciudad entre todos los sectores políticos con un claro objetivo, transformar la ciudad. Esta exención es una clara muestra de la firme voluntad del Ejecutivo Municipal de contribuir con las herramientas que nosotros contamos a enfrentar la situación adversa actual, pero la solución real no depende de decisiones que podamos tomar en el gobierno local", reiteró.Finalmente, el intendente remarcó su preocupación pero llevó un mensaje de tranquilidad a los concordienses. "Cuando en algunos medios nacionales dicen que en este estado de cosas hay que monitorear algunas ciudades donde pueden resurgir problemas sociales o generarse conflictos, muchas veces mencionan a Rosario, Concordia y algunas otras ciudades. Y lo que terminan haciendo es apología de la que pretenden alertar. Eso no ayuda en nada y genera preocupación. Por eso la gente de Concordia tiene que saber que hay un municipio presente, que estamos trabajando fuertemente en la cuestión social junto a las instituciones y otros estamentos del estado. Estamos donde tenemos que estar, donde estuvimos desde el primer día. Nos preocupa que estas medidas desacertadas profundicen la problemática que hoy enfrentamos. Sabemos que esto puede agravarse. Pero estamos trabajando y somos los primeros en dar la cara a los problemas y buscarles solución. Lo hicimos desde el primer día y lo vamos a seguir haciendo", concluyó.Cresto brindó la conferencia de prensa junto al viceintendente Armando Gay, el secretario de Gobierno Alfredo Francolini, la secretaria de Hacienda Mónica Lifschitz, el asesor económico Álvaro Sierra y el Director de Atención Primaria de la Salud Blas Gómez.