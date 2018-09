Lauritto: "Más que criticar hay que ayudar a la gente"

El gobernador Gustavo Bordet y el intendente de La Histórica dialogaron sobre la compleja situación social, económica, de salud y de infraestructura que atraviesa la provincia y en especial esa ciudad.



El presidente comunal comentó que "fue una extensa audiencia que agradezco al gobernador porque pudimos tratar muchos temas de la realidad social, económica y otras cuestiones que tienen que ver con salud y con obras de la ciudad".



En ese marco, dijo que le informó a Bordet sobre una reunión que mantuvo con la CGT y movimientos sociales de Concepción del Uruguay, con los que "compartimos la actual realidad social de la ciudad y me solicitaron poder conversar con el gobernador, las siete regionales de la entidad gremial juntas. El gobernador me anticipó su opinión afirmativa, por lo que le agradezco".



En lo que respecta a la realidad de su ciudad, indicó que hablaron de "las preocupaciones lógicas que tienen que ver con un cuadro social que ha desmejorado mucho, que veníamos visualizando y que ha obligado a que estemos en una virtual emergencia alimentaria. En este momento estamos por abrir tres comedores en la ciudad, queremos dar viandas y ayudar en algo".



Asimismo, enumeró otros problemas sociales, por los cuales ya se ha reunido con la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta y su equipo; y particularmente el tema laboral, que "nos preocupa mucho".



En cuanto a las obras, hizo notar que "las empresas nos están planteando la situación difícil que están atravesando. El lunes recibí a la empresa Pietroboni por la virtual paralización de la obra de construcción de la Defensa Norte contra las inundaciones. Si bien es una obra que se abona con recursos nacionales y provinciales, pude conversar con el gobernador el tema y todos estamos preocupados".



En ese contexto, destacó que "marcha normalmente la segunda etapa del Plan Maestro Integral de Agua Potable, que va a permitir ampliar la capacidad de abastecer a 140.000 habitantes, para una ciudad que hoy tiene 75.000 habitantes. A esta obra la financia el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, a través de un préstamo que la provincia paga con fondos propios".



También dialogaron sobre las obras en la escuela de Educación Técnica "que hoy está paralizada, a la espera de la remisión de los fondos del INET; del centro cultural que se está construyendo en La Vieja Usina de Concepción del Uruguay y de la marcha de los trabajos de pavimento para los que la provincia aporta fondos. "Le comenté al gobernador que llevamos 263 cuadras pavimentadas en este período y para nuestra ciudad es un avance", sostuvo Lauritto.



En lo que respecta a salud, el intendente dijo: "Me voy con la mejor noticia porque el gobernador estuvo en la ciudad aportando un subsidio para permitir a la Asociación Civil de Lucha contra el Cáncer (Alcec) comprar un acelerador lineal así que le vine a agradecer porque fue un gesto muy valorado en la ciudad ya que el instituto recibe hoy 100 personas por día con tratamiento oncológico, de Formosa, Chaco, República Oriental del Uruguay y de muchos lugares de Entre Ríos".



Por otro lado, agregó que acordaron trabajar en forma articulada entre la provincia y el municipio para que la Asociación de Rehabilitación Neurológica (Arene) acceda a la habilitación correspondiente, pueda trabajar con obras sociales y abrir sus puertas.



Por último, consultado sobre la eliminación del Fondo de la Soja, Lauritto dijo que "a Concepción del Uruguay le significan 24 millones de pesos anuales y ya habíamos hecho compromiso con esos recursos, como es la ampliación de la red de distribución cloacal del barrio San Isidro por lo que el costo lo absorberá el municipio. Estamos garantizando los salarios, cuidamos los costos fijos y reduciremos el nivel de obras".