De Ángeli: "La pobreza arranca en el populismo; son pocos los que trabajan"

El senador nacional Alfredo De Angeli dijo que "estamos pagando el asistencialismo" y reconoció que "hemos cometido muchos errores, pero venimos de muchos años con problemas, tenemos que hacer como hizo Chile, apostando a la educación". Asimismo afirmó que "tenemos que ir a un país en serio, hay muchas empresas que estaban subsidiadas. Acá se terminaron los subsidios, vamos hacia otro país", dijo el legislador de Cambiemos.Asimismo, consideró que "hay mucha pobreza que arranca en el populismo y en el asistencialismo, porque no se apuntó a la educación y a la formación de empleo. Los que trabajan son muy pocos en relación a la población que somos. Esto viene de muchos años y por eso somos un país empobrecido".Afirmó que "se han cometido muchos errores como reconoció el presidente Macri, pero la Argentina no empezó el 10 de diciembre de 2015 por eso estamos pagando las consecuencias. Tenemos que ir hacia un país en serio como hizo Chile, que arrancó por la educación y hoy ese país exporta la fruta que nosotros no podemos por calidad, por sanidad y por otras tantas cosas"., De Angeli expresó que "estoy en contra y el presidente Macri también dijo que no es partidario porque es un impuesto recesivo, pero en el estado en que está el país no hay otra solución. Insisto en que tenemos que ir a otra clase de país, un país en serio, hay muchas empresas que estaban subsidiadas, pero acá se terminaron los subsidios", insistió.Al referirse al aumento que ha experimentado el costo del kilo del pan debido al incremento de la harina, De Angeli explicó enque "el pan solo tiene el 10 por ciento de trigo, es decir que si un kilo de pan vale 50 pesos, el componente en trigo son 5 pesos".Finalmente cuando se le pregunto por la aspiración de llegar a la "pobreza cero" que se proponía el Gobierno de Cambiemos, De Angeli respondió: "pobres siempre hubo, la pobreza no creció y estamos en los mismos niveles de 2015".