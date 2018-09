"Hay que trabajar con normas de transparencia", sostuvo Bordet

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Con una inversión provincial cercana a los 140 millones de pesos, el gobernador Gustavo Bordet dispuso llamar a licitación para finalizar la obra civil del hospital Bicentenario, de Gualeguaychú, cuyas ofertas se conocerán el 10 de octubre. "Tuvimos demoras porque no queríamos pagar un precio que no correspondía. Por eso llamamos nuevamente a licitación, para rendir cuentas a los vecinos", afirmó.



"Estar hoy en Gualeguaychú ratifica un rumbo y compromiso de trabajo", afirmó el mandatario y agregó: "Significa que a pesar de estos momentos entendemos que hay que trabajar fuertemente, hay que hacerse cargo de muchas obras que nos han transferido y que tenemos que resolverlas con nuestros recursos, y nos estamos haciendo cargo en toda la provincia".



En su visita de este jueves a esta ciudad del sur entrerriano, el mandatario entregó le entregó al intendente Martín Piaggio, el decreto que autoriza la licitación. Además recorrió obras, entregó aportes a distintas entidades del departamento, herramientas para emprendedores y anunció la construcción de 40 viviendas de madera con fondos provinciales en terrenos del Banco de Tierras Municipal.



Sobre la finalización de la obra del hospital dijo: "Tuvimos demoras porque no queríamos pagar un precio que era incorrecto, que no correspondía, por eso rescindimos el contrato y llamamos nuevamente a licitación para rendirle cuentas a la gente, porque hay que trabajar con normas de transparencia", afirmó.



"De este modo, se logra que a nadie le queden dudas en qué se aplican los fondos y de este modo poder llevar adelante la ejecución de una obra que sin duda va a darle a todos los vecinos, la posibilidad de tener instalaciones sanitarias como realmente merece Gualeguaychú y la zona de influencia", dijo.



Bordet explicó que "es una obra que demanda 139 millones de pesos, el 100 por ciento de los fondos los pone la provincia, es una obra que tenía cofinanciamiento con Nación pero para terminarla tuvimos que hacernos cargo de la totalidad y como este fue un viejo sueño de Gualeguaychú de poder pasar de un hospital Centenario a un hospital Bicentenario".



Por distintos motivos la obra, que tiene un avance del orden del 85 por ciento, había quedado paralizada en enero de 2016.



"Poder trabajar de cara con nuestros ciudadanos es una premisa que llevamos adelante desde el primer día de gestión y entendemos que este trabajo articulado como lo hacemos en todo el territorio de la provincia con todos los intendentes, sean del partido político que sean", aseguró. Compromiso de gestión Por su parte, el intendente Martín Piaggio, ratificó "el compromiso y el agradecimiento fuerte hacia el gobernador y hacia el impulso de diferentes cuestiones que están siendo realidad en la actualidad y de cara hacia el futuro, es una situación muy importante poder estar todos juntos: los sectores gubernamentales, las organizaciones sociales y del campo popular, y la organización territorial de nuestros pueblos en virtud de poder sobrellevar esta situación crítica que está viviendo el país".



Finalmente reiteró su agradecimiento al gobernador por la presencia "y el compromiso que está teniendo con las obras, que van progresando en la ciudad, y que ha ratificado también en presencia de los propios vecinos el compromiso de que no paren y que, pese a la situación, se pueda seguir para adelante". Recorrido de obras Bordet recorrió junto al intendente Piaggio, las obras de extensión de la red de gas, en el camino de la costa y el banco de tierras donde se proyectan construir nuevas viviendas.



La obra de gas en Gualeguaychú consiste en la extensión de la red por 11.000 metros, hacia barrio Molinari, Fiorotto y Suburbio Sur. La inversión provincial supera los 18 millones de pesos y la obra beneficiará de forma directa a más de 5.000 vecinos.



En tanto, los trabajos en el camino de la costa incluyen la consolidación consiste en la colocación de 2.000 metros de pavimento articulado, nuevas veredas, espacios públicos, bicisendas, bancos, mesas, cartelería vial, recuperación de especies arbóreas y la mejora integral de la zona ribereña. Asimismo, se instalará luminaria LED, en el marco del convenio Mi ciudad LED, que impulsa Enersa.



El conjunto de obras supone una inversión de alrededor de 20 millones de pesos, con fondos provinciales, y mano de obra municipal y de cooperativas. El Camino de la Costa se convertirá en la tercera costanera.



También recorrieron el banco de tierras que son alrededor de 60 hectáreas adquiridas por el municipio en la zona noroeste de la ciudad, con el objetivo de brindar solución habitacional para aquellos vecinos que aún no tienen su casa propia y planificar el crecimiento de la ciudad en el marco de una urbanización ordenada. Aportes A través del Ministerio de Desarrollo Social Bordet entregó aportes a organizaciones e instituciones en el marco de los programas Poder Popular y Mejor es Hacer; también se entregó equipamiento para comedores a las Escuelas N°66 "Batolito Mitre"; N°94 "Francisco Ramírez"; N°89 "Héctor Grane"; y Tarjetas Sidecreer Comedores a los clubes Tigre, Sarmiento y el Colegio Secundario Nuestra Sra. de Fátima. Por último, en el marco del Programa Integración de Tecnología se entregaron herramientas; y un aporte al club Juventud Unida.



En las actividades, el gobernador Bordet estuvo acompañado además por el intendente de Aldea San Antonio, Leonardo Silva; el diputado nacional Juan José Bahillo; los diputados provinciales, Leticia Angerosa y Raúl Riganti; la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta; la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó y otros funcionarios del gabinete provincial.



El mandatario mantuvo también un encuentro con el Rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabella, por un pedido de la apertura de la carrera de Veterinaria.