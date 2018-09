Moyano junto a Magario e intendentes: "Pedimos restitución del Fondo Sojero"

Hugo Moyano criticó al presidente Mauricio Macri por la crisis económica que enfrenta el país y aseguró que los funcionarios del Gobierno "tocan dos teclas y se llevan 10 veces más de la que había en los bolsos" mencionados en la causa de los cuadernos de las coimas.Lo dijo este jueves por la mañana, antes de reunirse con intendentes y referentes sindicales en el barrio porteño de Flores."Sinceramente, sin ofender, el hombre (por Macri) está desorientado, no sabe qué hacer y lo manejan. Es un instrumento del poder. No tiene noción de la responsabilidad que tiene. Es un hombre muy incómodo en la situación que está y, según me cuentan algunos allegados, tiene ganas de rajarse. (Los funcionarios del Gobierno) son niños bien y no están acostumbrados a que nadie les diga nada", dijo el líder de Camioneros.Consultado sobre el tuit en el que el Presidente agradeció a los dirigentes que acompañan la gobernabilidad "porque ponen a los argentinos por encima de los intereses personales", Moyano se preguntó si "aportar a la gobernabilidad es aplaudir todo lo que hacen"."Yo no soy chupamedias; no me gustan los aplaudidores. Yo respeté a todos los presidentes, pero no los voy a felicitar porque las cosas que están pasando son muy graves. Al laburante le falta la comida", agregó el sindicalista, quien confirmó que participará del próximo paro de la CGT, el martes 25 de septiembre.Al salir de la reunión, cerca del mediodía, Moyano brindó una conferencia de prensa junto a Verónica Magario, intendenta de La Matanza, en la que aclaró que el dato de que Macri "tiene ganas de rajarse" se lo dijeron "hombres cercanos al Gobierno".Y explicó: "Una persona que es CEO no está acostumbrada a que le contradigan nada, por eso. A mí me lo comentaron, si es cierto habrá que preguntárselo a él. Nadie quiere que se vaya el Presidente ahora. Hay que echarlo con los votos en el 2019".Tras presentar un amparo contra la eliminación del Fondo Sojero, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, recurrió a los trabajadores para reclamar la restitución de esa ayuda solidaria a los municipios que, a través de un decreto, el Gobierno dio de baja. El cónclave realizado en el Sindicato de Camioneros contó con la participación de Hugo Moyano, además de los intendentes."La situación está cada vez más compleja. La situación de los distritos es que no hay fondos para poder acompañar la situación social, la situación crítica que hay económica en todas las ciudades, por eso hoy junto a los trabajadores queremos hacer el mismo planteo en la defensa, no solo del trabajo, porque este Fondo Sojero son obras, empleos genuinos, desarrollos y actividades económicas. Asique, estamos junto a ellos (obreros) para que ese DNU sea tratado y sacado de funcionamiento", expresó Magario."La verdad, la cuestión ha sido unilateral, que no corresponde", se quejó la jefa comunal bonaerense y agregó: "Este había sido un acuerdo entre todas las provincias y el Gobierno nacional de sostener este Fondo Sojero y lo han sacado", cuestionó contra la medida de la gestión macrista. Consultada por la prensa sobre la existencia de otros fondos que no sean del campo para seguir cubriendo las obras, la funcionaria opositora sostuvo: "El Fondo Sojero, sigue funcionando. Lo han bajado del 25 al 18 por ciento, pero sigue estando. Además, han gravado ahora todas las exportaciones de producción industrial, con lo cual complican el funcionamiento de la industria de aquellos que producen y exportan"."En definitiva, todo lo que es trabajo cada vez lo complican más. Muchos pagan impuestos y cada vez se sacan más subsidios de encima. A su vez, también, han trasladado esa medida fuertemente en la energía y el transporte de las provincias, es decir, los que van a terminar pagando son los ciudadanos. El tema es que siempre tenemos los mismo problemas", criticó la funcionaria aliada a Cristina Kirchner."Hay cuestiones de salud, de educación, de vivienda y de obras que no se pueden desarrollar. Por lo tanto la situación es crítica y queremos declarar la emergencia económica y social. Hay que solucionarle el tarifazo a la gente, los precios y los aumentos que ya vemos reflejados en los alimentos y áreas como la salud, en la nafta y por supuesto, claramente, lo que vemos es que esto lo paga la gente más que los municipios", dijo."Nuestro reclamo no es contra el campo, ni de los intendentes contra el campo, lo que decimos es que están recortándonos recursos en forma permanente y eso es recortarle a cada uno de los que viven en las ciudades, por eso la situación es compleja y decimos la defensa del Fondo Sojero. Necesitamos que el Presidente escuche a la sociedad argentina, que convoque a un gran diálogo en donde estemos todos los sectores presentes y podamos buscar una solución. Al Ejecutivo le pedimos que también nos escuche", precisó.