Solanas aclaró que no cobra ningún plus por movilidad y que no existe aumento

Ante la información difundida en algunos medios de comunicación, respecto del incremento de las dietas de los diputados nacionales, atadas al aumento de la nafta por una suma fija a cambio de los pasajes, el diputado nacional Julio Rodolfo Solanas (FpV - Entre Ríos) aclaró en un comunicado enviado a este medio, que en su caso particular, "no cobra ningún tipo de plus por movilidad. Decidí renunciar expresamente en abril pasado a las opciones establecidas en la Resolución N° 487 y solamente, se me proveen los traslados aéreos nominados que atañen a mi actividad legislativa desde Entre Ríos a Buenos Aires y viceversa", afirmó en el escrito.Dada la difusión de información que circuló en las últimas horas en algunos medios de comunicación dando cuenta de un aumento en las dietas de los diputados nacionales, Solanas explicó: "Luego de la polémica por los canjes de pasajes que se produjo a principios de año, decidí renunciar expresamente en abril pasado a las opciones establecidas en la Resolución N° 487, en la que se dispone que los diputados nacionales, podemos cambiar tickets aéreos y terrestres por dinero en efectivo, sumas que se actualizan semestralmente y en forma automática, de acuerdo al porcentaje de variación del precio del litro de nafta de mayor octanaje de expendio minorista del Automóvil Club Argentino", afirmó.Explicitó que "la nueva disposición para la movilidad de los legisladores dispone que no pueden canjear pasajes por dinero pero pueden pedir directamente una suma en efectivo"."Esto no se trata de un incremento en las dietas de los legisladores, sino de una Resolución que se dictó en abril de este año referida a la movilidad de los diputados, mediante la cual ya no pueden canjear pasajes por dinero, pero pueden pedir directamente una suma en efectivo, la cual se actualiza de acuerdo al aumento de la nafta", refirió Solanas.El diputado entrerriano también aclaró que no cobra "ningún tipo de plus por movilidad y solamente se me proveen los traslados aéreos nominados que atañen a mi actividad legislativa desde Entre Ríos a Buenos Aires y viceversa", concluyó en el comunicado enviado a este medio.