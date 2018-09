Gremio de universitarios aceptó oferta salarial, pero faltan los mayoritarios

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), que agrupa a 33 gremios de base, resolvió hoy aceptar la propuesta salarial presentada a principio de esta semana por el Ministerio de Educación, aunque aún resta que se pronuncien otros sindicatos clave del sector.



El viernes a las 18 está convocada la próxima reunión entre el Gobierno y los sindicatos en el Palacio Pizzurno, en la que deberán oficializar si aceptan o no la última propuesta salarial que prevé aumentos según los cargos, con revisiones en diciembre y en febrero.



Las otras cinco entidades gremiales del sector, Conadu, Conadu Histórica, CTERA, UDA y FADGUT, todavía no dieron una respuesta, aunque este jueves debería conocerse su pronunciamiento, en medio del duro conflicto que lleva paralizadas las clases en las universidades públicas del país desde hace un mes.



"Se resolvió, por unanimidad, aceptar la propuesta salarial presentada el lunes por el Ministerio de Educación luego de la lucha de los 170 mil docentes universitarios de todo el país", informó FEDUN a través de un comunicado.



Sin embargo, también avisaron que "más allá de este avance", los gremios han decidido mantenerse "en estado de alerta y movilización para garantizar el financiamiento del sector universitario y de la educación pública en su conjunto".



El aumento consiste en el otorgamiento de una suma fija remunerativa no bonificable que, sumada al 15% otorgado en 3 tramos hasta septiembre, significará un incremento de entre 24% y 26% en el salario docente.



De acuerdo con la última oferta, los aumentos serán de 24% para los cargos de titulares, de 25% en el caso de los adjuntos, de un 25,5% para los jefes de trabajos prácticos (JTP), y de 26% para los ayudantes, porcentajes que se verán reflejados ya en los haberes de octubre.



Además se agregó una "garantía de revisión de las escalas salariales" en relación a la inflación, en dos tramos.



La primera será en el bimestre noviembre-diciembre del 2018, y la segunda, para el bimestre enero-febrero del 2019.



En el acuerdo se estableció el compromiso de incorporar al salario básico los porcentajes adicionales otorgados, y de continuar con la recomposición del nomenclador docente.