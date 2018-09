Diputados salieron a aclarar que no aumentaron sus gastos por movilidad

Política La suma fija para Diputados por pasajes se actualiza con la suba de la nafta

La Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados informó mediante un comunicado que se mantendrán congelados los montos que perciben algunos diputados en concepto de movilidad y que "no se ha producido ni está previsto ningún incremento ni actualización en ese ítem"."Desde abril del presente año, cuando se suprimió el mecanismo de canje de pasajes y se incorporó el concepto de movilidad, los montos por ese rubro se han mantenido sin modificación. No está prevista tampoco una actualización", explicó la Cámara baja, ante la circulación de afirmaciones inexactas.El Anexo de la Resolución 487 firmada en 2018 establece que los gastos por movilidad se actualizarán, en efecto, semestralmente de acuerdo a la variación que registre el precio del litro de nafta.El anexo fija un criterio y una pauta objetiva para que eventuales actualizaciones queden subordinadas a un patrón de referencia y no dependan de criterios arbitrarios. Sin embargo, tal actualización no se hace efectiva sin una nueva resolución que así lo disponga."El nuevo sistema de asignación de pasajes le ha permitido a la Cámara, con la eliminación del canje, proyectar para el presente ejercicio presupuestario un ahorro anual de casi 100 millones de pesos, además de haber aportado una mayor transparencia en la gestión y asignación de pasajes tanto aéreos como terrestres", indicó el comunicado.