Viviendas: legisladores de Cambiemos desmintieron recorte en los fondos en IAPV

Los bloques de senadores y diputados provinciales de Cambiemos pidieron nuevamente hoy a las autoridades del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) que "se llame a la prudencia y que abandone la especulación. Los fondos para viviendas están asegurados. Las familias tienen que estar tranquilas. Nación está asistiendo a cada municipio. Algunos extrañan la intermediación en la obra pública", afirmaron.



Las bancadas que conducen María Alejandra Viola en Diputados y que lidera Francisco Morchio en el Senado, se pronunciaron de este modo al término de la reunión que mantuvieron este miércoles con delegados del organismo provincial a quienes dieron certeza sobre la fuente laboral y la inversión en obras en la provincia.



"Nación lleva invertidos más de 2000 millones de pesos en obras en la provincia. Entre Ríos no ha cumplido con la entrega de certificaciones y es esa desprolijidad la que frena el desembolso de dinero. Lamentamos que los trabajadores se vean envueltos en una mentira que genera tanta angustia y que es funcional a otros intereses. Hoy, la vivienda llega directamente a la gente que más la necesita". El dato "Desde la asunción del presidente Macri, el Estado nacional le transfirió a la provincia, sólo en 2016 y 2017, cerca de 2.000 millones de pesos para seguir ejecutando obras", detallan.



Además, los fondos del FONAVI "se transfieren en forma directa y este año se han girado a la provincia 442 millones en su conjunto, de los cuales 200 millones son del Instituto Provincial de la Vivienda", dejaron en claro.



En Entre Ríos "hay cerca de 6.000 viviendas en ejecución, más las que se construyen a través de ProCreAr. La provincia recibe el 8 por ciento del total del presupuesto del área de Vivienda de la Nación", expresó.



En tanto dijo: "En Entre Ríos hay 60 millones de pesos en certificados observados que antes se rendían con una declaración jurada. Hoy pedimos que los certificados vengan con una factura y tenemos muchos que no tienen". Otros números .Se construyen con fondos nacionales más de 6536 viviendas.

.Se terminaron 3.273

.Reactivamos 1.814

.Entre 2016 y hasta 2018 se transfirieron a la provincia 2.222 millones de pesos.

. En la provincia hay 449 viviendas que recibieron anticipo financiero y no han iniciado obra.

.Entre Ríos tiene el 2,88% del deficit nacional de viviendas aunque Nación invirtió el 7.60 % del presupuesto.