Licitaron la obra de acceso a Puerto Ruiz desde Gualeguay

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

En el marco del Programa de Construcción de Obras Hídricas y de Saneamiento que lleva adelante el gobierno provincial, se llamó a licitación para la construcción del acceso a Puerto Ruíz, de Gualeguay. La obra posee un presupuesto oficial 112,8 millones de pesos y será financiada por el gobierno provincial con un crédito del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.



El acto de apertura de sobres se realizará el 27 de este mes, a las 11, en la Municipalidad de Gualeguay. En tanto la venta de pliegos y la ejecución de la misma están a cargo de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP).



Puerto Ruiz es una localidad con puerto del departamento Gualeguay, ubicada en la margen derecha del río homónimo.

Actualmente las localidades de Puerto Ruiz y Gualeguay se vinculan a través de un camino enripiado, hasta empalmar con una calle pavimentada en inmediaciones del muelle frente a la cual se encuentra el destacamento de la Prefectura Naval Argentina.



Por su salida fluvial, la localidad fue concentrando en su época los saladeros que trabajaban con el ganado de la zona, constituyendo la principal actividad económica no solo de Puerto Ruiz sino también de la cabecera del departamento. A medida que los barcos se hicieron más grandes y el calado del río no era suficiente, el volumen transportado fue mermando, hasta casi desaparecer después de 1950.



Por su ubicación estratégica, esta obra es muy importante no sólo para la localidad de Puerto Ruiz sino para todo el departamento Gualeguay y la región.



Los trabajos comprenden el mejoramiento del acceso, recomponiendo las depresiones y deformaciones de la ruta actual. A su vez, se prevé la construcción de los sistemas de compuerta y bombeo en las alcantarillas transversales a ese acceso y la culminación del terraplén que conforma la defensa del barrio frente a las crecidas del rio Gualeguay. Además, se realizará la red de colectoras cloacales con sus respectivas conexiones domiciliarias, estación elevadora y cámara séptica y la estación de bombeo pluvial. La obra tiene un plazo de ejecución de 18 meses.