Agmer Paraná y ATE Entre Ríos se manifestaron frente a Casa de Gobierno

Política Denuncian despidos y falta de medicamentos por recortes de programas nacionales

En el marco de la segunda jornada del paro provincial de 48 horas, convocado por Agmer, docentes nucleados en Agmer Paraná se movilizaron este miércoles hasta Casa de Gobierno, junto a estatales entrerrianos nucleados en ATE Entre Ríos., Claudio Puntel por Agmer Paraná."Ya no es solo la lucha por el salario, es una defensa en todos los frentes de la Educación pública", apuntó el sindicalista, al tiempo que advirtió que tras un relevamiento de la situación edilicia de las escuelas de Paraná, se constató el estado "calamitoso" de las mismas. "Hace falta un desembolso de presupuesto destinado a la reparación de las escuelas", exigió.Respecto de la decisión de movilizarse hasta la Casa Gris, junto a los trabajadores del Estado provincial, Puntel bregó por la "consolidación de la práctica de no pelear aislados sectorialmente, sino con demás compañeros que enfrentan el mismo ajuste"."La lucha de los docentes es la lucha del conjunto de los trabajadores, porque entendemos que todos nos necesitamos. En conjunto, vamos a poder parar el ajuste", remarcó Oscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos."En este momento de tanto ajuste que está sufriendo el pueblo argentino, necesitamos más que nunca seguir ganando las calles. Y es muy importante que la Multisectorial defina un plan de lucha y que lo podamos sostener", anticipó el sindicalista."Esperamos que haya una gran movilización porque no nos sirve un paro sin actividad, para demostrar todas las necesidades que tiene el pueblo argentino", sostuvo Muntes.