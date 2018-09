La suma fija para Diputados por pasajes se actualiza con la suba de la nafta

A principios de años estalló la polémica por los canjes de pasajes de los diputados nacionales.y sus asesores por dinero en efectivo.Pero desde entonces, rige una nueva normativa para la movilidad de los legisladores en la que,Es decir, cada seis meses de acuerdo al aumento que hayan registrado los combustibles, sube también la dieta de los diputados.La resolución 2018/0487 de " Eliminación del canje de pasajes aéreos y terrestres ", que estaba disponible online en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados de la Nación, ya no está al acceso del público y cuando se busca acceder a los detalles de la misma, la página de internet de la Cámara Baja muestra un error.En dicha resolución, (a la que no se puede acceder), se detalla que los diputados podrán "solicitar mensualmente diez pasajes en total (terrestres y/o aéreos) para su uso dentro del territorio nacional", publicó. "Los mismos serán nominados e intransferibles, con vencimiento mensual, no renovables y no canjeables", añade la normativa.Los legisladores nacionales, tambiény en forma automática, de acuerdo al porcentaje deLa movilidad de los legisladores está pensado para que los mismos puedan viajar a sus provincias de origen, dentro de ellas y a dónde sea que sus funciones lo requieran.