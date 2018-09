UDA anunció un paro nacional docente de 48 horas para la semana próxima

Política CTERA convocó a un paro nacional docente y también marcha al Congreso

"Frente a la crítica situación en la que se encuentra el sistema educativo argentino y los salarios docentes y ante la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional", la Unión Docentes Argentinos decidió realizar un paro nacional docente de 48 horas, los días 12 y 13 de septiembre.El Secretario General de la Unión Docentes Argentinos y Secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, se mostró muy preocupado por la crítica situación, y señaló: "En caso de realizarse esta transferencia, tiene que hacerse con el presupuesto y con la cantidad de personal necesario. Estas modificaciones no pueden afectar ya el exiguo presupuesto que tiene la Educación, que no alcanza ni siquiera para que los docentes puedan tener un salario decente para poder vivir dignamente", sostuvo."La educación es uno de los pilares fundamentales de todas las sociedades que realmente quieren avanzar. No invertir en educación, ni darle la relevancia que tiene es un gran retroceso", concluyó.