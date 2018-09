Docentes universitarios y el Gobierno tendrán otra reunión el viernes

El Gobierno ofreció este lunes un aumento de entre el 21% y el 25% para los docentes universitarios, pero la propuesta resulta insuficiente al ser desglosada porque no se mueve del aumento salarial del 15%, pero se le suman montos remunerativos no bonificables.



A siete meses de comenzada la negociación paritaria y con cinco semanas de paro docente en 57 universidades públicas del país, los gremios analizan la propuesta del Ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, para dar una respuesta en una reunión el próximo viernes.



Desde la Conadu Histórica y otras asociaciones docentes sostienen el pedido de un aumento del 30% sobre los sueldos básicos con el beneficio de una cláusula gatillo teniendo en cuenta el anuncio del Banco Central de una inflación del 40,3% para 2018.



"En 2005, con una huelga universitaria de seis semanas y decena de miles en las calles, terminamos con todas las sumas fijas y logramos que pasen al sueldo básico. Con ello pasamos a cobrar plenamente nuestros adicionales por antigüedad, títulos y zona. Algo elemental que hace respetar nuestra carrera docente, reconoce la capacitación y el trabajar en zonas desfavorables. No podemos retroceder 13 años", afirmaron desde el gremio docente de la UBA.



De acuerdo con la propuesta actual del Gobierno, los salarios de docentes universitarios recibirían una suma fija remunerativa (o sea que se les realizarían los descuentos por cargas sociales) pero no bonificable (o sea que no les reconocerían los beneficios por antigüedad, título y zona).



Las sumas serían abonadas en noviembre, diciembre y enero.