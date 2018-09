Stanley: "No hay una cuestión masiva de gente que quiere salir a saquear"

Sociedad La maestra del chico asesinado en el Chaco lo despidió con un emotivo mensaje

La ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, aseguró que las convocatorias a saqueos a través de redes sociales "no tiene que ver con una situación angustiante" y subrayó que "no hay una cuestión masiva de gente que quiere salir a saquear"."Lo que pasa en las redes sociales y la instigación a la violencia no tiene que ver con una situación angustiante ni estar peor socialmente de muchas familias, que no recurren a la violencia ni a los saqueos", sostuvo la funcionaria nacional.En diálogo con A24, la integrante del Gabinete lamentó que "la devaluación ha impactado mucho en la canasta básica alimentaria" y reconoció que "hay angustia, hay incertidumbre, hay una situación de necesidad que se hace manifiesta y pueden decir" los problemas que tienen."Pero en la medida en que nosotros sabemos escuchar baja la tensión, porque estamos dispuestos a escuchar y necesitamos saber lo que les pasa", añadió."La necesidad real te la manifiestan cara a cara. La familia que tiene una necesidad concreta viene y pide la comida para sus hijos, no quiere ir a saquear, a robar", concluyó.