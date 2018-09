Como señal de "austeridad", diputado renunció a futuros aumentos

Un diputado envió una carta al Congreso para renunciar a futuros aumentos como señal de austeridad.



"Me dirijo a usted a los fines de expresarle mi decisión de renunciar a cualquier aumento futuro de sueldo/dieta, y a la posibilidad de solicitar fondos para viajes y/o viáticos a países extranjeros, hasta la fecha de finalización de mi mandato, en diciembre de 2019", dice el primer párrafo de la carta que el diputado por Neuquén , Leandro López ( Cambiemos ), le envió al titular de la Cámara baja tras el anuncio de Mauricio Macri de ayer.



El parlamentario compartió a través de sus redes sociales una foto de la carta con el sello de recibido en la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados. En otro párrafo explica que entiende que el ahorro de su renuncia a aumentos "es mínimo" para el presupuesto nacional.



En diálogo con LA NACION, López contó que llegó a esa decisión luego de hablar con su esposa. "Hay mucha gente del Gobierno que puso el hombro y vino a ayudar renunciado al sector privado donde podrían haber ganado mucho más dinero. No quiero personalizarlo en mí o que se lo considere como un hecho heroico, porque es solo un sacrificio para ayudar a salir al país adelante", dijo.



"Ayer se anunciaron medidas que van a generar nuevos gravámenes e impuestos para el pueblo argentino. Por ejemplo, los agricultores que estuvieron sembrando trigo, con la esperanza de tener una cosecha récord, ahora van a tener que poner el hombro y aportar un poquito. Lo mismo que los exportadores y todos los que se levantan temprano cada día para laburar. Me parecía bueno renunciar a cualquier aumento hasta que termine mi mandato", detalló López de 39 años.



Abogado de profesión y concejal por seis años en la ciudad de Neuquén, López contó: "Yo solo tengo el sueldo de Diputados, vivo de esto, no tengo mayores ingresos. Soy una persona de clase media, no me sobra nada, congelando este aumento hasta el final de mi mandato aporto, aunque sea una migaja, porque sé que no va a resolver el déficit fiscal que es muy grande. Pero es una forma simbólica de sumarme al esfuerzo que harán millones de argentinos desde el lugar privado que les toca. Además, me da la tranquilidad de trabajar y defender al Gobierno con mayor convicción sabiendo que yo también estoy poniendo el hombro".



Ante la consulta sobre cómo creen que reaccionarán los otros Diputados, dijo: "Algunos podrán seguir la línea mía, otros no, pero fue una decisión muy íntima. No pretendo que nadie me tome como ejemplo o me imite. Solo fue para mí tranquilidad y confianza para poder seguir defendiendo el rombo del Gobierno que considero el correcto".



Desde la presidencia de Diputados, a cargo Emilio Monzó , dijeron a este medio que, hasta el momento, "ningún otro diputado planteó algo en ese sentido". Además, explicaron que se trataría de una renuncia a un aumento que no existe, ni está previsto.



"Las dietas se actualizan junto a las paritarias generales del Poder Legislativo, y no hay ningún aumento proyectado", detallaron.



Por otra parte, explicaron el pedido debe ser evaluado administrativamente. "Hay casos de diputados que donan parte de su dieta, pero esa es una decisión personal. No sé cuál sería el encuadre de una 'renuncia' a eventuales aumentos que, además, no existen", concluyeron.