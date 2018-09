El Presidente habló de las retenciones y "del camino para salir de la tormenta"

El presidente Mauricio Macri ratificó hoy que la Argentina está en "una situación de emergencia", pero agradeció "el aporte fundamental" del sector empresarial para "estabilizar la macroeconomía", al hablar en el acto de cierre de la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA)."Sin negar las dificultades, estoy convencido de que cada obstáculo que superamos es una oportunidad para salir fortalecidos, crecer y madurar", resaltó el jefe de Estado. Fue al encabezar el cierre de la 24° Conferencia Industrial Argentina, que se realizó este martes en Parque Norte."Tenemos claro cuál es el camino para salir de la tormenta y estabilizar la economía: lograr un presupuesto equilibrado y sumar un nuevo acuerdo con el FMI. Y ahí sí poder retomar el financiamiento externo para reanudar la senda de la inversión. No hay otro camino, no hay soluciones mágicas. Basta de pensar en cambios de nombres, los argentinos tenemos que hacer los deberes", lanzó ante un auditorio repleto en hombres de negocios en Parque Norte."Ayer les hablé de las dificultades que atravesamos y de las tormentas que nos trajeron tanta incertidumbre. Sin negar las dificultades, creo que cada obstáculo que superaremos es una oportunidad para crecer y madurar. Los argentinos sabíamos que nos esperaba un camino largo", consideró al comenzar su discurso.El mandatario hizo referencia al discurso del titular de la UIA que lo antecedió Miguel Acevedo y señaló: "Cómo no vamos a confiar en el futuro que estamos construyendo. Coincido en todo su discurso Acevedo. Durante muchos años yo estuve sentado donde ustedes están sentados y sé lo que es apostar al futuro. Durante 2017, hubo record en inversiones de capital, eso quiere decir que hoy hay empresas más preparadas. Vamos a hacer lo que haga falta para retomar el camino del crecimiento".Respecto a las retenciones a las exportaciones, el Presidente indicó frente al auditorio industrial: "Hay una transición que nos toca atravesar, nos toca ser la generación que ataque los temas de fondo. Por eso les pedimos a los que exportan que hagan el mayor aporte, sabiendo que éste no es un buen impuesto"."Es malo, malísimo y va a en contra de lo que queremos fomentar. Pero su aporte es fundamental para salir adelante, para apoyar a los más débiles y en nombre de ellos y de todos los argentinos se los quiero volver a agradecer", afirmó.Macri agradeció "el aporte fundamental" de los empresarios y señaló que este momento del país "es una oportunidad" para el sector "porque les da autoridad para entrar en la mesa y acordar un presupuesto equilibrado"."Recordemos que durante muchos años yo estuve sentado ahí y sé lo que es aspirar a más, a crecer, a invertir, a tener reglas claras y futuro", agregó.En este sentido, volvió a insistir con la sanción del Presupuesto 2019 y les pidió a los industriales: "Esto les da una enorme autoridad, porque están haciendo un gran aporte, para pedir que quieren un presupuesto equilibrado".Por último, agradeció a los políticos de todos los partidos políticos que "ponen los intereses del país por sobre sus intereses personales"."Este es un cambio que lo logra el conjunto de la dirigencia de un país, no solo un Presidente, y yo siento que llegó la hora. Esta vez va en serio y nos va a salir bien. Lo tenemos que sentir acá en el corazón", concluyó.