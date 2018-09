Trabajadores del IAPV realizaron una nueva protesta frente al organismo

Este martes se realizó una nueva asamblea de trabajadores en las puertas del IAPV para frenar "cualquier intento del Estado nacional de eliminar los fondos para viviendas sociales". En esta oportunidad participaron el senador provincial Ángel Giano y el diputado provincial Gustavo Guzmán; además estuvo presente el titular del IAPV, Marcelo Casaretto y demás funcionarios del organismo."Seguimos en asamblea permanente en la lucha contra el recorte en el presupuesto de vivienda", dijo aFederico Ferreira, delegado del IAPV; y recordó que el lunes pasado estuvimos con el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a quien le entregaron un petitorio. "Nos aseguró que no iba a haber un recorte del FONAVI, pero no nos pudo asegurar sobre un recorte en el presupuesto nacional de vivienda y que el FONAVI no fuera colocado en el mercado de capitales para, con esta financiación, llenar lo que deja de poner la Nación".Por lo pronto, los empleados del organismo provincial "seguimos en la calle y unificamos la lucha con empleados de Salud que están siendo recortados, lo que mismo que los empleados del Ministerio de Trabajo".Ferreira indicó que "los rumores son de los cortes que ya vienen, Nación nos debe 400 millones de pesos de obras que tuvo que poner la Provincia; Nación no ha girado los fondos, con lo cual tenemos una complicación en el funcionamiento".En tal sentido, el delegado explicó que "el planteo no es por las fuentes de trabajo porque al ser empleados públicos, gozaríamos de la estabilidad, lo que sí vemos como una realidad es que tenemos una capacidad operativa para hacer unas 4.000 viviendas por año y lo que estamos manejando con los distintos recortes, es que si no nos apuntala la Provincia, si es por los fondos nacionales estaríamos haciendo 500 viviendas, con lo cual va a empezar a verse la capacidad ociosa en los empleados que queremos venir y tener tareas que cumplir. Nos gusta hacer nuestro trabajo y que la gente vea, cuando viene al IAPV, que tiene una vivienda para poder anotarse, que hay un programa para hacer refacciones en la vivienda, que hay actividad".Finalmente, Ferreira recordó que desde que está la actual gestión nacional "no hemos recibido ninguna obra nueva. Cuando se largó la resolución 122 que cambia la política nacional de vivienda, nosotros nos opusimos con grandes reclamos porque veíamos que estaba pensado para las grandes ciudades y no para la provincia. Pero nos negaron todo, nos negaron que iba a haber desfinanciación, y la realidad es que no han aprobado ninguna obra desde 2015 y las obras que vienen del gobierno anterior, que son las que estamos terminando, tampoco nos giran los fondos, se están financiando con fondos provinciales o con los fondos del FONAVI pero no los recursos de los programas federales, los cuales no están siendo girados".