Aseguran que no habrá despidos ni ahorro fiscal por los cambios en el gabinete

Política Se confirmaron los cambios en el Gabinete y la reducción de Ministerios

Tras el rearmado del gabinete, Mauricio Macri les exigió a los ministros que salgan a defender al Gobierno, según publica el diario, que además hace notar que el recorte de ministerios no representará un ahorro para las arcas públicas ni habrá despidos.En la primera reunión de gabinete con el equipo compacto, el Presidente fue directo: "Ahora son ministro del Gobierno, no solo de sus áreas".El nuevo esquema empoderó a Nicolás Dujovne (Economía y Energía), Rogelio Frigerio (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad), Carolina Stanley (Desarrollo Social y Salud), Germán Garavano (Justicia), Jorge Faurie Cancillería), Oscar Aguad (Defensa), Alejandro Finocchiaro (Educación), Guillermo Dietrich (Transporte) y Dante Sica (Producción y Trabajo)."Vamos a tener que ser voceros del Gobierno", reconoció uno de los 10 funcionarios ratificados por Macri. Este rol solo lo asumían Frigerio y Bullrich."Fue un gesto político", admitió un hombre con acceso al despacho presidencial. Así, en medio del ajuste fiscal que anunció ayer Dujovne para llegar al déficit cero, la reducción del gabinete no impactará en las cuentas públicas.Ya son varios los exministros que trabajan con sus nuevos jefes, sus expares, para evitar alterar el actual organigrama de cada área. Eso sucede en Trabajo, con Jorge Triaca, y en Salud, con Adolfo Rubinstein. Además acordaron que no habrá una rebaja salarial.