De Angeli sobre las retenciones: "Son necesarias para ayudar al país"

Economía Confirmaron cómo serán las nuevas retenciones y otras medidas para recaudar más

El senador nacional Alfredo De Angeli (Cambiemos-Entre Ríos), defendió la imposición de retenciones, pese a que en 2008 fue quien lideró las protestas en contra de la resolución 125 que disponía un mecanismo para este tributo."Estoy seguro que el presidente (Mauricio) Macri está en contra de las retenciones, y él sabe al igual que yo, que es el impuesto más injusto que puede sufrir el hombre de campo", sostuvo quien fue dirigente ruralista.En este marco, explicó: "Pienso lo mismo que en el pasado, que las retenciones son perjudiciales, pero también analizo el presente y la crisis que vive el país, por lo que me parece lógico y real lo que nos pide el Presidente: de hacer un esfuerzo entre todos los sectores"."Ustedes recordarán que esto ya ocurrió en el año 2002, cuando era Presidente Eduardo Duhalde que pidió en ese entonces un gran esfuerzo a todos los sectores, y el campo aportó lo suyo", recordó.De Angeli hizo saber sobre el mecanismo actual de retenciones del gobierno de Macri: "No nos queda otra que acompañar, pese a estar en contra de las retenciones, porque es un impuesto distorsivo que no trae soluciones, pero lamentablemente en este marco son necesarias para ayudar al país".