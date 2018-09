Trabajo ahora es Secretaría: "Le quita protagonismo a un área fundamental"

El secretario general de la seccional Paraná de la Asociación Bancaria, Juan Carlos Navarro, admitió que hay "gran preocupación" entre los trabajadores por los cambios anunciados en el Gabinete nacional.



Además, señaló que los anuncios del Gobierno en el marco de la crisis, fueron peor que las expectativas que se habían generado en torno al tema y alertó sobre el proceso de "individualización" que traerá aparejado en el sector obrero.



"El hecho de cambiar y que se convierta en Secretaría a Trabajo le quita protagonismo a un Ministerio fundamental. Desde el año 1945 que se impuso, ningún gobierno lo modificó o lo sacó porque contempla una parte que tiene que ver no solo con la relación laboral sin también con la seguridad social y los regímenes jubilatorios", sostuvo Navarro.



El dirigente no dejó de advertir además la baja de jerarquía del Ministerio de Salud a Secretaría: "Es difícil creer que un gobierno esté reduciendo esas áreas cuando tendrían que tener mayor importancia los ministerios con mayor incidencia en la sociedad, ni hablar de Ciencia y Técnica para el desarrollo del país", dijo.



También hizo referencia al poco impacto económico de medidas de este tipo y opinó que "es un maquillaje". "A lo mejor quieren generar una expresión de que reducen pero en la práctica no renuncian los Ministros y sigue la misma estructura. Cambian un título para que la gente piense que es una reducción de costo que primero no es tan grande y no creo en segundo lugar que sea por ahí por donde deben tomarse las medidas para garantizar un cambio de fondo", sostuvo.



Para el dirigente bancario, los anuncios del Gobierno nacional en el marco de la crisis, fueron peor que las expectativas que se habían generado en torno al tema. "Hay mucha preocupación entre los trabajadores" admitió y lamentó que el presidente Mauricio Macri no haga autocrítica: "Para él a la culpa la tienen los cuaderrnos, el Gobierno anterior y la situación externa, pero no hubo en el presidente autocrítica o la admisión de un error en la gestión".



Al mismo tiempo, hizo notar el proceso de "individualización" que traerá aparejado en el sector obrero y lo comparó con la década del 90: "Ante esta situación de crisis el temor a perder un puesto de trabajo, termina generando individualización. Ahí deberán estar los gremios y la CGT para asumir el rol y que el trabajador se sienta respaldado y pueda defender sus derechos", indicó. El paro de CGT En vista al paro de 24 horas anunciado por la CGT para el 25 de septiembre y la posibilidad deslizada por la cúpula de la central para que se adelante, Navarro entendió en declaraciones a esta Agencia que el contexto "ameritaba una medida de fuerza o una decisión mucho más rápida o sea que el hecho de como se está ahora para adelantar la medida puede justificarse", dijo. De todos modos, manifestó sus dudas a que la huelga termine haciéndose, finalmente.