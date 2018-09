Agmer realiza paro martes y miércoles: "La devaluación licúa nuestros salarios"

El gremio mayoritario docente de la provincia realiza martes y miércoles, paro, además de movilización a Casa de Gobierno este 4 de septiembre, desde las 10. Piden "una urgente apertura de la mesa de negociación salarial", detallaron.



El Secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Marcelo Pagani, recordó, en diálogo con Elonce TV que "el 21 de mayo, cerramos un acuerdo paritario en el marco del Juzgado Nº 3 del Fuero Laboral, del doctor Reviriego, que establecía que al llegar la inflación al 19 %, las partes se iban a juntar a discutir una nueva propuesta salarial. Hablaba de 10 días luego de que se conociera el índice de precios nacional. Esos diez días se vencieron el 25 de agosto pasado. En un Congreso de Agmer reunido en Rosario del Tala se definió un emplazamiento más allá del 25 de agosto, que iba al 30 de agosto, no para que nos convoquen, sino para que efectivamente nos sentemos a discutir una nueva pauta salarial".



"El Gobierno hizo una convocatoria para el 13 de septiembre, por lo que no se ajusta a lo que firmamos en el acuerdo paritario, tampoco se ajusta a la realidad que vivimos los trabajadores, donde la inflación, la devaluación, están licuando nuestros salarios, de por sí muy bajos. En consecuencia, necesitamos esa audiencia lo más pronto posible. Hicimos una presentación escrita ante el Secretario de Finanzas quien fue el que nos convocó, para pedir adelantamiento de la reunión, de la cual no hemos tenido ninguna novedad. Si eso no ocurriera está establecida una audiencia para el 13 de septiembre, entre el gobierno y los sindicatos", puso relevancia el gremialista.



Al ser consultado, dejó en claro que el gobierno "no puede dictar una conciliación obligatoria" porque "no estamos en el marco de una paritaria". Por este motivo "el paro de los días martes 4 y miércoles 5, está confirmado".



"Con este plan de acción con paro de 48 horas, además de medidas locales, vamos a seguir disputando lo que creemos que nos corresponde, en un contexto gravísimo a nivel nacional, en el que los trabajadores estamos pagando una fiesta de la que no hemos sido parte, esta fenomenal fiesta financiera donde, jugando con lebacs, plazos fijos y dólares, un par de vivos se han llevado miles y miles de millones de dólares fuera del país, y nos han generado la situación en la que estamos", detalló.



Apuntó además que "es muy difícil establecer una pretensión en términos porcentuales hoy, habida cuenta de la volatilidad de la economía. De todas maneras necesitamos esa mesa de discusión para prever hacia adelante, de mínima lo que el gobernador en su momento planteó que, ningún trabajador pierda de cara a la inflación".



Finalmente afirmó: "Somos partidarios de la discusión, de una mesa de negociación; lo que mejor nos puede pasar a todos, es que la escuela esté permanentemente abierta para que los chicos estén estudiando, los trabajadores, trabajando; pero para que esa situación exista, debe existir voluntad de las dos partes, la tuvo Agmer, el gobierno la explicita para el 13 de septiembre, que es un término muy lejano". Elonce.com.