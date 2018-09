Feliciano: Concejales desmintieron desvío de camiones y lamentaron "la mentira"

Los concejales de Feliciano María Elena Romero, Nicolás Palazzotti y Salvador Scaldaferro de Cambiemos, rechazaron y desmintieron categóricamente este lunes las versiones sobre supuestos desvíos de camiones de Desarrollo Social hacia campos privados y repudiaron la especulación política que se hizo sobre el tema: "Dimos aviso a la policía de todo el procedimiento. Los camiones están en el corralón municipal. Terminemos con la estrategia de la sospecha constante. Nación ha transparentado todos los mecanismos para que la asistencia llegue directamente a la gente que más lo necesita, a diferencia de otras épocas en la que la vulnerabilidad era utilizada desde el Estado", afirmaron."El beneficio que alcanzará a 23 familias no fue desvíado. El mal estado de los caminos y la persistente lluvia del fin de semana complicó su entrega. Los camiones están estacionados a la vista de todos y hoy se hará efectiva la distribución de la ayuda en la que no es necesaria la participación del municipio, a pesar de lo cual hemos querido compartir este acto de modo conjunto"."Lamentamos que los medios no nos llamaran para chequear esta información maliciosa. Hubiéramos evitado el descrédito que impone la mentira. Nos llama la atención que la noticia nunca fuera chequeada", coincidieron."Estamos tratando de revertir, con mucho esfuerzo, años de abandono, de desidia y postergación. Y en esa tarea deberíamos estar todos juntos. NO hay lugar para la ventaja, cuando en el medio están las necesidades de los vecinos, sentenció Romero al tiempo que aprovechó para pedir "una urgente solución al mal estado de los caminos que fue, en síntesis, el gran problema en todo esto", indicaron."El gran cambio de esta gestión es llegar desde Nación directamente a la gente. Ese mecanismo puede molestar a los que aprovecharon la vulnerabilidad para la vieja política. No hay camiones desviados y tampoco cheques. Lo que tenemos, en cambio, es un gran compromiso para erradicar los problemas que durante más de 20 años se acumularon en Feliciano, que sigue siendo postergado por decisión de la intendencia".