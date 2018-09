Rossi: "Macri tiene más inseguridades que Sampaoli en el mundial"

El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, aseguró que "el Gobierno está en un desconcierto total" y consideró que el presidente Mauricio Macri "tienen más inseguridades que Jorge Sampaoli en el Mundial" de Rusia.



"El Gobierno está en un desconcierto total. Vamos a llegar a una inflación de entre el 45 y 50 por ciento, una desocupación que va a llegar a dos dígitos. Vamos a ir un escenario de recesión solo comparable con el bienio 2001-2002 y 1989-1990", vaticinó Rossi durante una entrevista que brindó a C5N.



Según alertó, "no hay que descartar un nuevo proceso de extranjerización por la pérdida del valor de las empresas argentinas".



Para el ex ministro de Defensa kirchnerista, "nada bueno va a salir de los anuncios" que encabezará Macri este lunes sobre cambios en la estructura del Gabinete, ya que "el Gobierno no está discutiendo el cambio del modelo sino una profundización del modelo".



"El Gobierno nos va a comunicar mañana que va a seguir lo mismo que hizo desde que asumió pero de forma más acelerada. Es decir que vamos por un camino de brutal recesión", advirtió Rossi, que agregó que "lo que viene va a ser dolorosísimo para el país".



"Estoy muy preocupado porque no hemos visto todavía el traslado a precios de esta tremenda devaluación", enfatizó.



En un comunicado, el diputado nacional aseguró que lo que se "está viviendo el fracaso del modelo de Cambiemos".



El dirigente kirchnerista, que tiene intenciones de competir como precandidato presidencial el año que viene, cuestionó la política de "ajuste" y explicó que ese rumbo no implica "un cambio ni un plan con futuro".



"Seguir ajustando no es un cambio ni un plan con futuro. Ya lo vienen haciendo, los resultados son muy malos y el daño social es profundísimo", alertó durante una recorrida por el Parque Industrial de Villa Flandria, en Luján.



Según pronosticó el santafesino, "los niveles de consumo y el desarrollo van a seguir bajando por la brutal recesión que hay en el país".