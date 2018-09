La provincia sigue trabajando fuertemente en políticas de salud

Para tener un detalle pormenorizado de las acciones y los resultados de las políticas sanitarias en cada región, teniendo en cuenta la pronta finalización de la Campaña de Invierno y otros componentes, el gobernador Gustavo Bordet se reunió con la ministra de Salud, Sonia Velázquez. El gobierno provincial profundiza su política sanitaria.



Tras el encuentro, la titular de la cartera sanitaria reveló que "el gobernador acaba de dictar un decreto largamente esperado por el ámbito sanitario, que hacía 30 años que no se actualizaba, y que dispone las nuevas categorizaciones de los establecimientos de salud acorde a las normas internacionales de bajo, mediano y alto riesgo".



Por otro lado, indicó que con el mandatario hicieron "un pormenorizado análisis, ya promediando la finalización de la Campaña de Invierno, de cómo ha resultado el componente tanto a nivel de los indicadores de morbilidad como de mortalidad; estuvimos haciendo un repaso por cada una de las regiones sanitarias".



La ministra señaló que "los tiempos de crisis que estamos viviendo, con un modelo económico de recesión, que impacta fuertemente en el componente de salud, sobre todo por los costos de insumos y equipamientos que se cotizan a valor dólar, amerita que se trace un plan de contingencia para poder optimizar los recursos, siempre teniendo como premisa que este gobierno provincial no reciente derechos a ningún ciudadano entrerriano en cuanto a la salud".



En ese marco, dijo que "seguimos apostando con nuestros recursos provinciales a erogar presupuesto para nuevas adquisiciones, como los 40.000 kilos de leche fortificada con hierro y cinc destinada al componente materno infantil, que este lunes se adjudicó; y también los insumos para la cobertura del programa de diabetes".



"Es un cuatrimestre del año que viene muy intenso, donde la baja de las fuentes laborales y la población sin cobertura de seguridad social que tiene como único efector de atención el sector público, amerita que estemos a la altura de las circunstancias. Para ello hay todo un equipo que está trabajando, no solamente al interior del ámbito de la salud sino también interinstitucionalmente con otros ámbitos del gabinete provincial", subrayó.



Por último, destacó que "el gobernador permanentemente nos está monitoreando y solicitando acciones en función de cómo van los indicadores, cómo vamos cumplimentando metas sanitarias; cómo estamos administrando los recursos; y para eso tenemos que tener un plan ordenado en cuanto a poder racionalizarlos, pero siempre teniendo como premisa el componente de la inclusión y los derechos".