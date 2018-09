Cristina irá al juzgado de Bonadio, pero pidió que "no se movilicen"

La senadora y expresidenta Cristina Fernández anunció este domingo que irá "por séptima vez" al juzgado de Claudio Bonadio y pidió a sus seguidores que no se movilicen.



Esta vez, se presentará en el juzgado de Comodoro Py ante el juez federal que la investiga por los denominados "cuadernos K", que presuntamente describen la ruta de las coimas en la obra pública durante el kirchnerismo.



"Mañana voy al juzgado de Bonadio por séptima vez. Ya saben, no se movilicen", dijo la senadora a través de su cuenta de Twitter.



Por otro lado, pidió que "pongan la energía en defender la universidad y la salud públicas, la ciencia y la tecnología y ayudar a los que la están pasando mal".



"Desgraciadamente no son pocos hoy en nuestro país", agregó.