Daer: "Preocupa el trascendido sobre la eliminación del Ministerio de Trabajo"

El secretario general de la CGT Héctor Daer aseguró hoy que a la central obrera le "preocupa" la posible eliminación del Ministerio de Trabajo.La cartera laboral sería una de las que pasarían a funcionar como secretarías, a partir de los cambios en el Gabinete que está decidiendo el presidente Mauricio Macri para reducir el déficit fiscal."Los trascendidos son bastante contradictorios, nos preocupa la eliminación del ministerio de Trabajo. Esperemos que no sea así porque sería la despreocupación absoluta por encontrar la posibilidad de generar equilibrio en la sociedad", señaló el dirigente gremial en diálogo con Radio 10.Para Daer, el Ejecutivo "insiste en un camino que en otro momento no tuvo resultados y en el mundo no hay país que le haya dado resultado"."Van a anunciar con bombos y platillos que van a profundizar el ajuste. Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es evitar que esta devaluación se vaya a los precios", consideró.Según el sindicalista, estas medidas que anunciará Macri van a "agudizar la crisis" y van a generar conflicto social como "el resultado de estas políticas que se están llevando adelante"."Ellos están convencidos ideológicamente que el camino es el ajuste y atender deberes en favor de los que especulan. De lo que no se habla es de la crisis social que generan estas cosas, esto va a tirar a la pobreza a millones de argentinos", cuestionó.Por otro lado, el triunviro de la CGT opinó que "el peronismo tiene que abandonar la teoría de que hay que ir a buscar el sector mejor posicionado para la segunda vuelta" y debería "ser alternativa de poder y generar una síntesis con un fuerte debate"."Es absurdo poner nombres como decir que tenemos que hacer un acuerdo de 100 puntos para ponernos de acuerdo. Estoy hablando de una síntesis entre massismo, pichettismo y kirchnerismo", explicó el también diputado nacional.