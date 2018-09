Proscripción de Lula Da Silva: "La tristeza no es solo brasileña", opinó Busti

Internacionales Invalidación de la candidatura de Lula obliga al PT a redefinir su campaña

El ex gobernador de la provincia, Jorge Busti, hizo públicas unas declaraciones referidas a la anulación de la candidatura presidencial de Lula Da Silva en Brasil, indicando "hace casi cinco meses atrás expresaba en una columna de opinión que Latinoamérica se estaba transformando en un continente cada vez más más injusto"."Esto percibía luego que el Tribunal Supremo Federal de Brasil condenara a Luiz Inácio Lula da Silva a cumplir una condena de doce años en la cárcel", agregó Busti."Hoy, lamentablemente, hay que volver a decir que en Brasil cada día que pasa quedan menos restos de democracia. Esa misma democracia que ha sido una excepcionalidad en la historia brasileña y que tanto le costó recuperar a los hermanos brasileños", agregó."La mayoría de los jueces del Tribunal Superior Electoral de Brasil votó para proscribir la candidatura de Lula da Silva. No les importó siquiera la declaración emitida por el órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que supervisa a los Estados en el cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos", consignó Busti."Como lo sostuve desde un principio, quienes están detrás de esta proscripción pertenecen a una élite sin ninguna clase de escrúpulos, continuadora de la dictadura militar, que está dispuesta a cometer cualquier salvajada o tropelía con el sólo objetivo de impedir que Lula ponga a consideración de su pueblo una candidatura a Presidente", añadió."Ante la incapacidad de ganar democráticamente (todas las encuestas son contundentes en este sentido), la derecha brasileña se vale de meandros judiciales y desoye acuerdos internacionales para impedir la vuelta del humilde tornero mecánico que visibilizó e incluyó a los históricamente desposeídos. Porque ciertamente la acusación más sólida que pueden realizarle al ex Presidente es la de liderar todas las encuestas", opinó."Cuando los representantes de esa derecha recalcitrante -conscientes de la impopularidad que acarrean- trasladan a los tribunales una decisión que, en la democracia, corresponde a los ciudadanos, estamos frente a un fraude consumado con la finalidad de continuar -como bajo el actual gobierno de Michel Temer- teniendo así, vía libre para promover una agenda conservadora en cuanto a lo económico, político y social. Hoy la tristeza no es sólo brasileña", concluyó.