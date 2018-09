Scioli: "Había otros caminos para enfrentar los problemas pendientes"

El diputado nacional y ex candidato presidencial del Frente para la Victoria (FpV) Daniel Scioli sostuvo ayer que "había otros caminos para enfrentar los problemas pendientes de la Argentina de 2015".



"Mi agenda era absolutamente distinta: todo el esfuerzo había que ponerlo, con sentido común, en construir sobre lo construido", resaltó.



Luego de varios meses de bajo perfil, el ex gobernador bonaerense rompió el silencio para referirse a los problemas de la economía, que tomaron mayor dimensión en los últimos días con la desbocada trepada del dólar y la pérdida de reservas.



"Cuando uno se llama al silencio no está alejado, quizás está más cerca que nunca", aclaró Scioli, y agregó que siente "una carga de responsabilidad" por haber conseguido en 2015 "casi el 50 por ciento de los votos de los argentinos".



"Estoy actualizando mis propuestas en un contexto internacional y en una realidad argentina distintos para ver cómo puedo ayudar. Ahí está puesta toda mi concentración y mi fuerza", explicó.



El diputado del FpV-PJ recordó que durante la campaña de 2015 alertó sobre "los riesgos que significaban tomar estas políticas que, indefectiblemente, nos podían llevar a esta actualidad, que me preocupan y nos preocupan". Lejos de la producción "Hay otro camino, hay que tener objetivos productivos de expansión del mercado interno, que vienen de la mano de sostener el salario, de sostener con inteligencia la industria nacional", manifestó.



Para el también ex vicepresidente, un proyecto de país sustentable "tiene que ver con una Argentina que le agregue valor a su materia prima" y que "no tenga que depender de la volatilidad de los precios de los commodities o de situaciones externas como la de Turquía".



Scioli pidió prestar atención a experiencias exitosas en otros país del mundo, como Portugal, que modificó una política en línea con el FMI que "significaba un gran ajuste" por una "política antiajuste, con recuperación de salarios, el valor de las pensiones y cuidando el mercado interno".



El legislador aclaró que "eso no significa populismo" sino que "hay otro camino, que tiene que ver con defender áreas fundamentales donde el Estado debe tener un rol equilibrado en la puja distributiva".



Consultado sobre el modelo económico de Cambiemos, Scioli reclamó "repensar toda esta situación de organización económica y social que ha generado desigualdades en la Argentina, provocando estas expresiones genuinas, como hoy ocurre con las universidades".