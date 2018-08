Pidieron la intervención de Trabajo por la paralización de obra en Autovía 18

Política Más de 60 obreros quedan sin trabajo por paralización de obra en la Autovía 18

Además solicitarán la intervención de la Secretaría de Trabajo de la provincia. "Queremos mantener el trabajo", dijo el delegado de Uocra en Viale, Pedro Díaz.Son 60 los trabajadores que recibieron el telegrama de despido y que desde la noche del jueves mantienen la toma del obrador en la Autovía 18, ante la decisión de la empresa Cartellone de paralizar la obra."El lunes vendrá el Ministerio de Trabajo de la provincia para labrar actas donde se deje constancia de que, si se reanuda el trabajo, nos van a volver a llamar a todos los que nos despidieron ahora", explicó Díaz. Y agregó: "En lo posible queremos mantener el trabajo".Pretenden que en las actas quede constancia del compromiso de la empresa a no retirar del obrador "ninguna máquina, ningún camión, ninguna planta de asfalto. Porque si vacían todo, no tenemos esperanzas de que se reanude (la obra)", argumentó el delegado de Uocra.Por eso se mantendrán en la ruta al menos hasta tanto vayan los representantes de Trabajo provincial. "Estamos en el obrador, manifestándonos y manteniendo reuniones con la empresa", contó Díaz a APF.El delegado explicó que la empresa "aduce que Vialidad Nacional mantiene una deuda muy grande con la firma, de unos 189 millones", situación que se agrava "con el alza del asfalto e insumos". Además "no les reconocen una modificación de proyecto de obra, entonces no pueden seguir. Así que nos han despedido a todos"."Entre la Nación, la Provincia y la empresa hay una lucha de deudas e intereses. Y en el medio estamos nosotros que nos quedamos sin trabajo", lamentó Díaz.Si bien dijo que no les deben salarios e incluso les están pagando el fondo de desempleo, el delegado de Uocra remarcó: "Estamos pidiendo la continuidad laboral, porque el trabajo está pero faltan los fondos para continuar. Falta tan poco para terminar la obra que nos llama la atención que se paralice así", finalizó.