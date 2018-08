Ante la escalada del dólar, crecen los rumores de cambios en el Gabinete

Mientras el presidente Mauricio Macri mantuvo su agenda oficial y no se refirió a la cotización del dólar, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, negó un "fracaso económico" y eventuales cambios en el equipo, situación que sin embargo no fue descartada poco después por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.En tanto, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, también subrayó que el país se encuentra en "una dificultad" y que el hecho de "no reconocerlo es no entender lo que le pasa a la gente"."No creemos que estemos ante un fracaso económico", señaló el jefe de Gabinete y consideró que un cambio en el equipo de gobierno "no es la solución que está pensando el Presidente".En declaraciones a radio Mitre, sostuvo: "No estamos pensando en que haya una solución mágica por esa vía tampoco".Peña, además, aseguró que "la Argentina saldrá fortalecida de este proceso porque se tomaron las medidas necesarias para resolver los indicadores estructurales".Horas después, con el dólar que llegó a venderse a 42 pesos en algunos bancos, Frigerio tomó distancia del ministro coordinador y no descartó cambios en el equipo de gobierno que acompaña al presidente Mauricio Macri.A la vez, en su exposición ante el Consejo de las Américas Frigerio dijo que "no hay que subestimar los problemas" que enfrenta la Argentina y evaluó que "los cambios que hay que hacer son culturales y llevan tiempo".Más tarde, en declaraciones al canal A24, el funcionario volvió a darle aire a un cambio de Gabinete y sostuvo que "en el equipo los ministros" con "fusible", que pueden ser cambiados por el Presidente, que "es el director técnico".Advirtió además que "lo peor es subestimar el nivel del problema que atraviesa el país" y diagnosticó que "es una crisis de confianza, de credibilidad".En tanto, afirmó que no cree "en teorías conspirativas" de eventuales maniobras que intenten desestabilizar al gobierno y dijo que si se concreta la nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "se van a aquietar las aguas" cuando "los mercados lo interioricen".Por su parte, Vidal consideró en declaraciones a radio La Red que el país está "ante una dificultad y no reconocerlo es no entender lo que le pasa a la gente"."Van a venir meses difíciles y todos lo sabemos; los cambios en el dólar van a tener impacto en la inflación y actividad económica. ¿Estamos en un momento complejo? Sin duda. ¿Genera angustia? Sin duda. Pero estamos trabajando para resolverlo dejando lo mejor de nosotros", resaltó la gobernadora.En tanto, declaraciones al canal A24, puntualizó: "Me preocupa que haya un traslado a los precios y a la canasta alimentaria, especialmente en la provincia de Buenos Aires donde vive la mayor cantidad de pobres de Argentina".La mandataria provincial dijo que "no" compra dólares y explicó una situación personal: "Yo vendí mi casa, la vendí en dólares y después tengo una cuenta en pesos"."Siempre doy la cara en las buenas y en las malas", manifestó Vidal y cuestionó que se diga que Macri "gobierna para los ricos y que iba a terminar con los planes sociales en Argentina".