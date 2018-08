Una multitud de universitarios reclamó aumento salarial y mayor presupuesto

Luego del corte realizado por la mañana en el Obelisco, cerca de 100 mil docentes y estudiantes, a los que se suman bloques opositores, organizaciones de científicos y de derechos humanos, se dirigen desde el Congreso hasta Plaza de Mayo para visibilizar su reclamo; un conflicto que ya lleva más de tres semanas y que incluye paros docentes y tomas estudiantiles, entre otras medidas de fuerza.Los mensajes de los alumnos apuntan a una crisis en la educación pública: "La educación es un derecho, no un negocio", "¿por qué tanto miedo de educar al pueblo?" o "la universidad pública no se toca", son algunas de las consignas que se leen entre los manifestantes, donde proliferan las banderas de La Cámpora y otros partidos políticos, además de los paraguas.También hay un grupo de jóvenes que vistió guardapolvos blancos como símbolo de la lucha por la educación, que se movilizan al ritmo de las batucadas y redoblantes.Lautaro Leopardi, del centro de estudiantes de la Facultad de Medicina de La Plata, se refirió a la situación de la universidad como algo "inaguantable" y apuntó al Gobierno. "Las políticas están dejando a cada vez más estudiantes fuera del aula. Se nota en la falta de becas para el comedor y material de estudio. La universidad sigue funcionando, pero se votó el cese de actividades para venir a la marcha", sostuvo.De manera similar se expresó Adriana Kenig, presidenta del centro de estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA: "Estamos sin clases desde el 6 de agosto y llevamos dos días con la facultad tomada por decisión de más de 500 personas. Exigimos el 30 por ciento de aumento para nuestros docentes".En tanto, el científico Alberto Kornblihtt, biólogo molecular y doctor en Ciencias Químicas, fue contundente: "Esta manifestación es gigantesca, hay miles de personas como nunca se ha visto defendiendo la educación pública, la universidad pública estatal gratuita, la ciencia y la tecnología, frente a un gobierno que la está atacando y la está agobiando".Entre los referentes docentes se encuentran Sonia Alesso, secretaria general de CTERA; Eduardo López, secretario general de UTE-CTERA; Carlos De Feo, titular de Conadu; y Roberto Baradel, de Suteba, entre otros. También se hizo presente Nora Cortiñas, fundadora de Madres de Plaza de Mayo, quien apoyó a los docentes y universitarios.La fuerte protesta se desarrolló en medio de un cuarto intermedio en las negociaciones. Las reuniones paritarias se reanudarán el viernes. El Ministerio de Educación hizo una nueva propuesta que consistió en mantener el 15% tal cual estaba establecido hasta ahora (a cobrar en octubre) al que le agregaron una suma remunerativa y no bonificable que, en promedio, lleva el aumento al 21% a cobrarse en diciembre. Es por el período marzo hasta diciembre.Sin embargo, los gremios rechazaron esta nueva oferta por considerarla "insuficiente" y cuestionaron que el adicional sea no bonificable.Según había explicado en la previa Carlos De Feo, secretario general de Conadu, las negociaciones empezaron en marzo "cuando se pidió un 25% con cláusula de actualización y ofrecieron un 15%". Luego agregó: "El presupuesto para la universidad es insuficiente y ya circuló que, para el año que viene, quieren aumentar un 7% cuando los rectores piden un 33%. Cualquier número por debajo va a significar un recorte", suma.Fuente: Clarín. Fotos: Clarín y La Nación