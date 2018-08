Invierten más de tres millones de pesos para "fortalecer" bibliotecas populares

El gobernador Gustavo Bordet entregó aportes no reintegrables a casi medio centenar de bibliotecas populares por un total de 3,2 millones de pesos. "Las bibliotecas son espacios centrales para el desarrollo de la cultura entrerriana y en especial para la inclusión de los más jóvenes", afirmó.



El mandatario destacó además que "el fortalecimiento de nuestra cultura tal como lo venimos haciendo es un desafío en estos tiempos complejos" y recordó que "las bibliotecas son una puerta de entrada a la lectura y a la cultura, y eso es realmente transformador".



Ante representantes de las bibliotecas de toda la provincia Bordet sostuvo que "hay cosas que no pasan de moda, por más avances tecnológicos que tengamos, y los libros son una de ellas. Son un punto de encuentro dedicado a promover la imaginación, la creación literaria, artística y también para la producción, circulación y difusión del conocimiento. Uno de los elementos sobre los que giran las sociedades de todo el mundo. Por eso decimos que las bibliotecas continúan representando el futuro y la inclusión".



Durante un acto, que se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones, recibieron sus aportes 48 bibliotecas populares de toda la provincia por un total de 3.202.583 pesos, de acuerdo a lo que establece la ley provincial.



En ese marco, la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard, expresó que el aporte de la provincia "tiene un valor importantísimo, tanto material como simbólico porque las bibliotecas populares en cada comunidad son espacios por donde pasa la cultura, por donde transitan niños, jóvenes y adultos para acercarlos a la lectura".



"Este aporte que entregó el gobernador a las bibliotecas populares de la provincia es lo que les permite abrir todos los días sus puertas para que la comunidad pueda acceder a la lectura y disfrutar de actividades culturales", describió.



"Es muy importante y celebramos que se haya realizado esta entrega de aportes, pensando para adelante en actividades que se puedan hacer con las bibliotecas populares entrerrianas", acotó la funcionaria.



A su turno, el director de la Biblioteca Provincial, Néstor Rodríguez, explicó que el aporte entregado por el gobierno provincial "viene a fortalecer el trabajo que realizan cada una de las bibliotecas". "Sabemos de las dificultades que sufren estas organizaciones de la sociedad civil y por eso este aporte es muy importante para sostener el servicio que prestan a las comunidades", sostuvo. Las beneficiadas Las bibliotecas beneficiadas fueron las siguientes: "El Porvenir" de Concepción del Uruguay, "Fiat Lux" de Colón, "Soc. F. Educ. Dr. A. Medina y Carlos Mastronardi" de Gualeguay, "Sarmiento" de Gualeguaychú, "Rivadavia" de Federación, "Orientación" de Crespo, "General Bartolomé Mitre" de Villa Elisa, "General Justo José de Urquiza" de San José, "Manuel Belgrano" de Pueblo Belgrano, "Fábrica Colón" de Pueblo Liebig, "Urquiza" de Chajarí, "Del Paraná" de Paraná, "Domingo Faustino Sarmiento" de Federal, "Instituto Magnasco y Olegario Víctor Andrade" de Gualeguaychú, "La Vieja Estación" de Hernández, "1° Presidente Bernardino Rivadavia" de Villaguay, "Luis Lorenzo Etchevehere" de General Ramírez, "Dr. Julio Vitor" de Viale, "Francisco Hernández López Jordán" de Gualeguaychú, "Ubajay" de Ubajay, "Juan Bautista Alberdi" de Larroque, "Luz Obrera" de Basavilbaso, "Domingo Faustino Sarmiento" de Villa Domínguez, "Genuina Leandro Alem" de Aranguren, "Sandor Milker" de Villa Paranacito, "Gaspar Benavento" de Lucas González, "Rodolfo A. García" de Gualeguaychú, " Asoc. Trab. Del Arte y la Cult. Mente y C. Reyes Migoni" de Concordia, "Amelia Podestá de Gorostiaga" de Concordia, "Justo José de Urquiza" de Irazusta, "José Hernández" de San Salvador, "San Justo" de San Justo, "Biblioteca y Costero Laura vicuña" de Paraná, "San José de Cupertino" de San Benito, "Julián Herrera2 de Herrera, "Colibrí" de Paraná, "Sebastián Ger Villacampa" de Hasenkamp, "Caminantes" de Paraná, "Ser Protagonista" de Gral. Campos, "Tierra de Inmigrantes" de Los Charrúas, "Mario Domingo Carruero" de Maciá, "Páginas Mías" de Santa Anita, "San Francisco de Asís" de Aldea San Isidro, "Del Saber" de Los Conquistadores, "José Zubiaur" de Santa Ana, "Arroyo Barú" de Arroyo Barú, "Encuentros" de Oro Verde, y "Julián Monzón" de Rosario del Tala.