El Concejo Deliberante aprobó un plan de regularización tributaria

Durante la sesión ordinaria que el Concejo Deliberante de Paraná celebró este jueves, el cuerpo sancionó, por unanimidad y sobre tablas, un proyecto de ordenanza presentado "in voce" por el edil Carlos González (Cambiemos), estableciendo un "Régimen Especial de Obligaciones Tributarias Municipales", destinado a contribuyentes y responsables de Tasas y Derechos adeudados a la comuna, que incluye sus accesorios y multas.



La medida incluye las obligaciones vencidas hasta el día 30 de junio pasado e incluye a las que se encuentren comprendidas en planes de pago vigentes.



También contempla la condonación de todas las multas aplicadas por el organismo fiscal municipal (Afim), como así también una condonación parcial de los intereses resarcitorios y punitorios en función de la forma de pago elegida.



Los contribuyentes o responsables que pretendan acogerse al Régimen aprobado por obligaciones tributarias adeudadas y que se encuentren en gestión de cobro judicial deberán previamente regularizar los honorarios y gastos judiciales que adeuden.



Respecto de las deudas en concursos y/o discusión administrativa que se encuentren verificadas ante los concursos de la ley Nº 24.522, se los tendrá por allanados a la pretensión fiscal y desistidos de toda acción administrativa o legal en relación con las mismas.



En cuanto a las formas de pago de las obligaciones tributarias regularizadas, el mismo podrá efectuarse al contado del importe adeudado o hasta en 48 cuotas mensuales y consecutivas, con un interés de financiación sobre saldo que va del 1 al 1,50 por ciento mensual.



Los agentes de retención y recaudación quedarán excluidos de la presente moratoria por los gravámenes retenidos, percibidos o recaudados y no ingresados al fisco municipal. Fundamentos del autor El concejal Carlos González al explicitar los fundamentos de la medida, sostuvo que "la instrumentación de ésta es una preocupación del gobierno municipal, ante la situación de contribuyentes que queriendo cumplir con sus obligaciones tributarias no lo han podido hacer, producto de la dificultad económica que pueden estar atravesando".



Añadió que "la sanción de esta norma era una imperiosa necesidad de ofrecerle a los vecinos la posibilidad de que, presentándose espontáneamente, puedan ponerse al día respecto a sus obligaciones tributarias con el municipio". Opinión de la titular de la Comisión de Hacienda La presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Público, Claudia Acevedo (Cambiemos), afirmó que la medida aprobada "le dará la oportunidad a todos aquellos contribuyentes que se encuentren en una situación de morosidad de ponerse al día con las tasas y derechos adeudados, facilitándole el pago hasta en cuarenta y ocho cuotas".



"El costo de la financiación casi no tiene interés, dado que el mismo oscila entre el 1 y el 1,5 por ciento mensual sobre saldo, acompañando de tal manera la situación de muchos vecinos que están complicados económicamente respecto al pago de sus impuestos y multas en el Juzgado de Faltas, en lo cual ha merecido el apoyo de todos los bloques que han acompañado la sanción de esta ordenanza", explicó la legisladora.