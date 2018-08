Video: Multitudinaria marcha en Paraná por la defensa de la Universidad Pública

En el marco de la Marcha Federal Universitaria, que tuvo su epicentro en Capital Federal, estudiantes universitarios y docentes se movilizaron desde el centro de Paraná y hasta Casa de Gobierno para hacer oír su reclamo en defensa de la universidad pública y por mayor presupuesto y salarios dignos.La manifestación partió a la hora 17 y participaron no sólo estudiantes universitarios tanto de UNER como de UADER, sino también docentes y no docentes."Queremos mayor presupuesto y una transformación real de la educación superior. También solicitamos becas porque en el recorte del presupuesto actual no permite que haya una masividad de becas que nos permita estudiar de manera integral, afecta a nuestra materialidad", expresó un estudiante de Comunicación Social. Y agregó: "Hoy en día uno concursa por una beca y se le destinan 2.200 pesos, lo cual no sirve porque un libro sale 500 pesos, ni hablar de lo que cuestan los alquileres y tener que comer. Es una clara política que ya tiene diseñado el macrismo y que está bancada por las autoridades actuales de las universidades y las facultades en sí".En tal sentido, remarcó: "queremos una universidad con acceso irrestricto, de calidad científica y laica. Además luchamos con los docentes porque entendemos que es preciso que ellos ganen su conflicto ya que el 90 por ciento del presupuesto de la universidad está destinada a los salarios de los docentes que hoy cobran menos de 20.000 pesos".Por su parte, una docente de UNER dio cuenta en diálogo conque acompañan a los estudiantes en la toma "porque esta es una lucha de docentes y estudiantes contra el vaciamiento de la universidad pública. También la UADER está acompañando porque todos se están despertando en este momento que esto no es una cuestión de un sector, que la educación es un baluarte de la cultura argentina y que tenemos que defenderla todos en la calle. Y es importante que todos nos sumemos a esta lucha", dijo.