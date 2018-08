Frigerio admitió que "es un día difícil" y dijo que el equipo puede cambiar

"Es un día difícil"

Los problemas del país

Otras definiciones

En un día crítico para el Gobierno por la turbulencia cambiaria, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, brindó un fuerte discurso en la reunión anual del Consejo de las Américas y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.Al igual que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el titular de la cartera del Interior marcó con sus palabras diferencias con la postura del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien afirmó que la Casa Rosada no está frente a un "fracaso económico".Frigerio reconoció que hoy "es un día difícil" para la gestión de Cambiemos. Sostuvo que aquellos dirigentes con responsabilidades políticas deben tener "mucha templanza" y "capacidad de transmitir la confianza" en Mauricio Macri.Durante su discurso, reconoció que hubo "errores forzados y no forzados" por parte del Gobierno. "Es el momento de transmitir templanza, seguridad, confianza. Eso no se debe confundir con falta de humildad", resaltó."Cualquier que haya gobernado el país tiene que [darse]un baño de humildad porque este es un país muy difícil para gobernar y los problemas que enfrenta la Argentina son muy complejos".Además, Frigerio dijo que "no hay que subestimar los problemas" que enfrenta el país. "Los cambios que hay que hacer en la Argentina son culturales y llevan tiempo", aseveró."También tenemos la responsabilidad de hablarle a la gente, más que a los mercados", añadió y elogió a "una parte muy importante de la oposición" que comprendió la necesidad de que la Argentina logre el equilibrio fiscal.Enseguida, agregó: "El equipo puede cambiar, como también los instrumentos de políticas que logren los objetivos que nos hemos fijado al inicio de la gestión".-"No tenemos ningún derecho a ponernos nerviosos, a tener la incertidumbre y el miedo que sí tienen derecho a tenerlo y lo están teniendo muchos argentinos que claramente no la están pasando bien".-"Esto que le está pasando al país se explica de muchas maneras y no es el momento de repartir culpas".-"Hay combinación de factores que explican por qué la Argentina está pasando este momento tan complejo".-"La mayoría de la dirigencia es la que entendió que no podemos vivir más de fiado".