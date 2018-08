Bordet instó a "apuntalar" la educación pública

Tarea magnífica

Aportes y recorrida de obras

Consejo Asesor de Discapacidad

El mandatario, junto al intendente José Lauritto, visitó este miércoles la propuesta educativa de El Becario te Muestra, tomó contacto con estudiantes de universidad pública, entregó aportes y mantuvo un encuentro con el Consejo Asesor de Discapacidad que nuclea a 14 entidades de la ciudad.Al ser abordado por la prensa local, Bordet se expresó respecto del conflicto que atraviesan las universidades públicas y recordó que "estuve reunido con el rector de la Universidad Nacional de Entre Ros, con todos los decanos de las facultades de la provincia, y les manifesté el apoyo de la provincia a hacer todas las gestiones para resolver los problemas presupuestarios que hoy tiene el sector universitario"."La provincia se hace cargo de la mayor parte de la educación, tenemos 48.000 docentes que cubren todas las escuelas primarias y secundarias de la provincia", afirmó.Bordet estuvo en el Centro de Educación Física de Concepción del Uruguay, donde el gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Becario Provincial, realiza por primera vez la feria de carreras El Becario te Muestra a la Costa del Uruguay, con 20 stands de instituciones y dependencias del gobierno provincial con la propuesta educativa la región y un ciclo de charlas.En ese marco, dejó un mensaje a los estudiantes, "no como gobernador sino como ex profesor ya que di 14 años clases en un colegio secundario en Concordia; independientemente de la carrera que elijan para el futuro, de las dudas que muchas veces se generan al momento de elegir una carrera, lo importante es que puedan seguir estudiando para el futuro, cualquier carrera, la que les guste sin temor, sin miedo a equivocarse, uno a veces se equivoca pero se puede volver a empezar, lo importante es seguir estudiando y todo el esfuerzo que se hace para estudiar rinde sus frutos y vale la pena".El gobernador, participó de las actividades junto al intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto; la titular del Becario, Claudia Gieco, el titular de la Unidad Ejecutora Provincial, Marcelo Richard; el senador provincial, René Bonatto; e intendentes departamento Uruguay.Luego, Bordet entregó un primer aporte de 1 millón de pesos a la Asociación civil de Lucha contra el Cáncer (Alcec), para la adquisición de un acelerador lineal."Es un aporte que realizamos a Alcec, que es una institución que trabaja integrada con el sistema de salud de la provincia. Nosotros valoramos mucho lo que representa Alcec para los entrerrianos, no sólo para los uruguayenses, porque aquí vienen pacientes de toda la provincia, sobre todo de la costa del río Uruguay", valoró el mandatario."Es una tarea realmente magnifica, que con mucha admiración y dedicación realizan personas que tienen una profunda vocación de servicio y nosotros como estado tenemos la obligación de estar presente para poder generar las posibilidades de desarrollo y crecimiento de las instituciones", continuó.El Centro Oncológico de Alcec, recibe personas procedentes de la costa del Uruguay, de otras provincias como Chaco y Formosa o de localidades de la República Oriental del Uruguay. Los pacientes permanecen residiendo en la ciudad mientras se les practica su tratamiento. Por ello Alcec está construyendo un nuevo hogar de tránsito que permitirá concentrar entre 70 y 80 personas en el mismo lugar.Su presidenta, Margarita Giqueaux indicó que "el aporte que nos ha traído el gobierno es para la compra de un acelerador lineal que es un equipo que se usa en radioterapia que sale alrededor de 300.000 dólares lógicamente que para nosotros este primer aporte es muy significativo".En la oportunidad, Bordet también entregó un aporte de 6 millones de pesos a la municipalidad de Concepción del Uruguay, para obras de repavimentación.Luego recorrió obras de pavimentación de calles en Barrio Sarmiento y en María Auxiliadora.Finalmente, en la escuela privada especial Nº 1 Surco de Esperanza, Bordet participó de la primera reunión del Consejo Asesor de Discapacidad, donde escuchó inquietudes.En el Consejo Asesor de Discapacidad participan 14 instituciones que trabajan para la integración en la ciudad. Su función es analizar la situación actual de las personas con discapacidades y detectar los obstáculos que dificultan su plena inclusión social; también es un organismo asesor del Departamento Ejecutivo Municipal y demás instituciones de la ciudad.Bordet destacó que la "problemática de la discapacidad es un tema que en nuestra gestión tiene una importancia destacada en el hecho de que necesitamos mejorar las condiciones de inclusión, las de accesibilidad, estar atendiendo permanentemente las necesidades que tenemos de las distintas asociaciones de la provincia".Junto a Lauritto, recordó la figura de Flavia Mena al decir que "hay personas que son irremplazables pero no obstante seguimos trabajando desde el Iprodi con un profundo compromiso".Más adelante afirmó que "personalmente el tema de la discapacidad me toca de cerca. Al igual que ustedes yo todos los días lucho contra la discriminación", les dijo a los referentes de las entidades.Transmitió también el "compromiso de poder trabajar en el área y de hacerlo con el municipio y con todas las instituciones, es importante poder tener este diálogo de ida y vuelta con todos ustedes. A veces los recursos no son todos los que quisiéramos tener o los que podamos disponer pero con organización y de a poco, paulatina y progresivamente podremos ir resolviendo muchas cuestiones".Finalmente, dijo que "nuestra gestión está abierta a poder trabajar en conjunto" y bregó "para que podamos estar en una sociedad más inclusiva".