Cuadernos:Bonadío volvió a citar a Cristina Kirchner para ampliar la indagatoria

El juez federal Claudio Bonadío citó para ampliar su declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner para el próximo 3 de septiembre, al tiempo que convocó por primera vez a Enrique "Wado" de Pedro, José Ottavis y el empresario Sergio Szpolski.



Fuentes judiciales informaron que el magistrado dispuso convocar nuevamente a la ex mandataria a indagatoria en la causa de los cuadernos con datos de supuestas coimas de la obra pública que escribió el chofer Oscar Centeno.



Tras conocerse el pedido de Bonadío, la ex mandataria difundió un mensaje a través de las redes sociales en el que vinculó la escalada del dólar, con la citación.





La senadora estuvo en los Tribunales de Comodoro Py el pasado 13 de agosto para la primera declaración indagatoria convocada por Bonadío. En dicha oportunidad presentó un escrito donde pidió la nulidad de la causa, negó los cargos en su contra y denunció una "persecución judicial".

La semana pasada, tras la aprobación de la Cámara de Senadores ? por su rol como senadora la exmandataria posee fueros y todo pedido de allanamiento o de prisión preventiva debe ser antes aprobada por la Cámara alta- se allanaron tres domicilios de Cristina Kirchner ubicados en el barrio porteño de Recoleta, en Río Gallegos y en El Calafate. Devolución de bastones Más temprano, Carlos Beraldi, abogado defensor de Cristina Kirchner, aseguró que fueron devueltos los elementos personales secuestrados en los allanamientos porque "seguramente alguien habrá recapacitado" .



"Se llevaron cosas que en su totalidad nada tienen que ver con la causa de los cuadernos. Actuaron como un ejército de ocupación que se lleva trofeos de guerra y se llevaron algo extraordinariamente simbólico como los bastones", manifestó el letrado.



"Seguramente alguien habrá recapacitado y los devolvieron pero esta es la situación: un desorden generalizado", añadió en declaraciones formuladas a radio La Red.

Fuente. El Cronista.