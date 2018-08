El comercio paga menos Ingresos Brutos en Entre Ríos por el consenso fiscal

Baja la presión

Así lo indica el segundo informe ejecutivo de la ATER, tras el análisis del cierre del régimen de regularización para el sector comercial. Respecto del año anterior, el 72 por ciento de los contribuyentes redujo su alícuota. Tal como se detalló, respecto del año anterior, el 72 por ciento de los contribuyentes redujo su alícuota, un 26 por ciento no tuvo variaciones y sólo el 2 por ciento de los contribuyentes tributan la alícuota del 5 por ciento -por no ser Pymes- dispuesta por el consenso fiscal.En el marco de la vigencia plena de la Ley 10.557 de Reforma Tributaria y tras el cierre del Régimen Especial de Regularizaciones dispuesto por ATER para el sector comercial, se conoció este martes un segundo informe ejecutivo trimestral con los resultados actualizados de la reforma tributaria que rige desde enero en Entre Ríos.El titular de la ATER, Sergio Granetto, señaló que "al tiempo que se baja la presión, se eliminan gradualmente tributos, abrimos instancias de regularización y acceso a estas menores alícuotas que llevan alivio a los sectores castigados por la política macroeconómica, los tarifazos y la inflación"."También estamos fortaleciendo con tecnología, procesos modernos y normativas, todas aquellas instancias de cobro que nos faculta la ley, focalizadas principalmente sobre los grupos de grandes contribuyentes", concluyó.El documento, que se encuentra disponible en la web del organismo, destaca que el 72 por ciento de los contribuyentes (14.510 casos) del sector comercial entrerriano vieron automáticamente reducida la alícuota desde enero de 2018 a razón de demostrar buena conducta tributaria en los últimos dos años, criterio normativo - inédito- incorporado en la nueva Ley. Además, un 26 por ciento de los contribuyentes mantuvieron la alícuota sin sufrir variaciones, y tan sólo el 2 por ciento (700 casos) pasaron a tributar la alícuota máxima establecida en el consenso por tratarse de empresas "no pyme".El documento, además, repasa el esquema de baja gradual y responsable de la presión tributaria, detallando los esquemas de eliminaciones progresivas y bajas que operan desde este año, y que otorgan previsibilidad en el horizonte 2018-2022, indicaron desde ATER.