Instituciones se movilizarán por falta de pago del programa Incluir Salud

Instituciones que realizan prestaciones de discapacidad en distintas ciudades de la provincia, se congregaron este miércoles en Casa de Gobierno y mantuvieron una reunión con la ministra de Salud. Si bien el tema que se trató fue la falta de pago de un programa nacional Incluir Salud, se busca la manera de paliar el difícil momento que atraviesan las entidades.que pudieron transmitirle a la titular de la cartera sanitaria provincial "la preocupante situación que tenemos a raíz de la falta de pago del programa nacional Incluir Salud. Hace ocho meses que no reciben los fondos correspondientes.Por su parte, Jackeline Weiss, vicedirectora del Centro de Día y Hogar Hodima; ubicado cerca de Colón, mencionó que "vinimos a Paraná por esta tremenda preocupación ya que no sabemos cómo llevar respuestas favorables a la institución. La falta de pagos incide en la estructura, los insumos, tenemos que pagar sueldos a los profesionales y docentes que tienen talleres y también tiene que ver con el cuidado específicos de los chicos que asisten a la institución. Y por el momento de Nación no hay respuestas con respecto al presupuesto que necesitamos".Sobre el encuentro con Sonia Velázquez, la presidenta del Hogar San Francisco de Asís, de Paraná aclaró que "no tuvimos ninguna respuesta porque esto depende de Nación. La ministra nos pide que nos juntemos y va a tratar de ver de qué manera puede conseguir que estos recursos vengan a paliar la complicada situación que tenemos".En igual sentido, se expresaron desde APANA y anunciaron que este jueves todas las instituciones harán un paro "para visibilizar esta situación y que el pueblo nos pueda acompañar en este reclamo. Desde Nación nos están debiendo mucha cantidad de dinero que afecta la estructura de las instituciones y su funcionamiento futuro". En el marco de esta medida de fuerza, a partir de las 10 habrá una movilización en el Ministerio de Salud.Finalmente, Mireya Antivero, del Centro del Solar Colón, expresó que "estamos tratando de unificar criterios y estrategias para hacer frente a esta situación que también trasciende la provincia porque la falta de pagos abarca a todo el país". En el caso de esta entidad de la localidad de Colón, les adeudan "casi todo el año 2018"."Peligra la atención y las prestaciones de salud porque uno tiene que hacer frente a todas las obligaciones que hay que afrontar cada día. Estamos muy preocupados", dijo.