Rodríguez Signes: "No es mi función dirimir si hubo negociaciones incompatibles"

Política Comienza el juicio contra el ex funcionario Juan José Canosa

El ex presidente de Sidecreer, Juan José Canosa, comenzó a ser juzgado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública debido a la contratación irregular de empresas que pertenecen a familiares y allegados."No es mi función dirimir si hubo negociaciones incompatibles", aseguró a, el funcionario provincial, en calidad de Síndico de la Sociedad Anónima Sistema de Créditos de Entre Ríos."Si hay negociaciones incompatibles por parte de sus funcionarios, no es mi función dirimirlo, sino que saldrá de este proceso", reiteró."Es mi obligación, si se me convoca a un procesado como testigo concurrir y aportar lo que conozco, pero es competencia del Poder Judicial, dirimir si hubo o no, negociaciones incompatibles", diferenció al respecto."Mi función consiste en atestiguar, como síndico de Sidecreer, y a quien le corresponde acusar es al Ministerio Público Fiscal, a quien le corresponde defender es a la defensa, y al que le corresponde decidir, es al Tribunal que se constituyó", se desligó Rodríguez Signes.Durante su testimonio, el funcionario debió explicar sobre los manejos de la tarjeta social, el procedimiento de finanzas, y ante, se limitó a comentar que, "Sidecreer es una Sociedad Anónima, participa en el mercado de tarjetas de crédito, emite tarjetas de crédito, como cualquier tarjeta".