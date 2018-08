El Concejo Deliberante tratará una moratoria de tributos municipales

En la sesión ordinaria que la legislatura paranaense celebrará mañana jueves (30 de agosto), a partir de las 9.30, llegará a consideración del cuerpo, con despacho favorable de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto Público y de Legislación, un proyecto de ordenanza presentado "in voce" por el concejal Carlos González ("Cambiemos"), que establece un Régimen Especial de Regularización de Obligaciones Tributarias Municipales vencidas hasta el día 30 de junio del corriente año.



El mismo incluye los tributos que se encuentren comprendidos en planes de pago vigentes y, además, contempla la condonación de todas las multas aplicadas por la Administración Fiscal Municipal (Afim) y una condonación parcial de los intereses resarcitorios y punitorios en función de la forma de pago elegida.



Tributos que incluye la ordenanza



El proyecto incluye las tasas General Inmobiliaria; Servicios Sanitarios; Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad; Contribución por Mejoras; Derecho de Ocupación de la Vía Pública; Derecho de Publicidad; Derecho de Edificación y demás obligaciones tributarias que por diversos motivos, razones o circunstancias propias de cada contribuyente, no han sido debida y oportunamente abonadas.



Plazo de adhesión y vigencia del Régimen



La iniciativa dispone que el plazo de acogimiento al Régimen Especial de Regularización de Obligaciones Tributarias municipales se extenderá desde su implementación por parte del organismo fiscal local ("Afim") y hasta el 30 de noviembre de 2018.



El Departamento Ejecutivo queda facultado, en el caso que lo estime procedente, a prorrogar por noventa días corridos el plazo indicado precedentemente.



Deudas en gestión judicial



Los contribuyentes o responsables que pretendan acogerse al presente Régimen por Obligaciones Tributarias adeudadas que se encuentren en gestión de cobro judicial deberán, previamente, regularizar los honorarios y gastos judiciales que adeuden.



Deudas en concursos y en discusión administrativa



Los contribuyentes y responsables que acojan a este Régimen por obligaciones tributarias adeudadas, que se encuentren verificadas ante los concursos de la ley Nº 24522, se los tendrá por allanados a la pretensión fiscal y desistidos de toda acción administrativa o legal en relación con las mismas.



Formas de pago



Las obligaciones tributarias regularizadas por este Régimen podrán abonarse mediante alguna de las siguientes alternativas de pago:



-Pago al contado del importe total adeudado.



-En hasta seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas, que no devengarán interés de financiación.



-En siete a doce cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con interés de financiación sobre saldo del 1 (uno) por ciento.



-En trece a veinticuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un interés de financiación sobre saldo del 1,25 por ciento.



-En veinticinco a treinta y seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un interés de financiación sobre saldo del 1,50 por ciento.



-En treinta y siete a cuarenta y ocho cuotas mensuales iguales y consecutivas, con un interés de financiación sobre saldo del 1,50 por ciento. Remoción y elección de nuevas autoridades del Concejo Deliberante

En el plenario a desarrollarse este jueves ingresará una nota elevada por los ediles de los bloques del "Frente para la Victoria" (Cristina Sosa, Sergio David Cáceres, Sebastián Bértoli, Stefanía Cora y Juan Enrique Ríos) y de "Paraná de Pie" (Elsa Salazar de Ermácora y Santiago Gaitán), en la que solicitan "el tratamiento de remoción de autoridades del cuerpo (legislativo), como así también, se proceda a la elección de nuevas autoridades que las reemplacen".



Citación a los funcionarios Frank y Sabbioni



En el temario de la sesión figuran dos proyectos de comunicación autoría de las legisladoras Cristina Sosa y Stefanía Cora (FpV), respectivamente.



Por el primero de ellos se solicita la presencia ante el Concejo Deliberante del actual secretario de Servicios Públicos y también a cargo de la Secretaría de Seguridad, comisario retirado Ricardo Frank, "con la finalidad de responder a interrogantes sobre lo actuado durante su gestión municipal, específicamente en lo referido al incidente de detección de una banda que comercializaba carnets de conducir en una oficina paralela a la Dirección de Tránsito y Transporte sita en calle Alem y dependiente de este municipio".



También plantea la necesidad que en la oportunidad el referido funcionario brinde "información acerca de lo actuado en todo lo concerniente a la red mafiosa inserta en el seno de la institución municipal".



Por el segundo de los mencionados proyectos se reclama la asistencia ante el pleno del Concejo del titular del Centro Integrador de Servicios Ciudadanos, Roberto Sabbioni, para que responda a interrogantes sobre lo actuado durante su gestión, "específicamente en lo referido al funcionamiento de la Planta de Clasificación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos "Manuel Belgrano" y la investigación y decisiones (adoptadas) respecto de la infiltración mafiosa en determinadas unidades municipales y diferentes ámbitos de la institución municipal de la ciudad de Paraná".



Ensanche de calle Corrientes



En la sesión tomará estado parlamentario un proyecto de ordenanza elevado por el intendente Sergio Varisco, relacionado con el ensanche de calle Corrientes, promoviendo la modificación de la antigua norma registrada bajo el Nº 3265, que data del año 1936.



La iniciativa del Departamento Ejecutivo introduce en su articulado los puntos necesarios para la agilización y culminación de las obras de ensanche de la citada arteria.



Textualmente propone lo siguiente:



Ordenanza:



Artículo 12: Modifícase el art. 12 de la Ordenanza Nº 3265, el que quedará redactado de la siguiente manera:



Artículo 12: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal:



a) A aceptar las donaciones ya efectuadas y a efectuarse en el futuro de aquellas porciones de inmuebles afectadas por el ensanche de calle Corrientes, dispuesto por las Ordenanzas del 5 de septiembre de 1913 y 27 de diciembre de 1927.



b) A efectuar convenios relativos a liberación de tasas municipales a cambio de la donación y/o permuta de aquellas porciones de terrenos afectados por el ensanche a que refiere el inciso anterior.



c) A la compra directa de la porción de aquellos inmuebles afectados al retiro a que se refiere el inc. a), previo dictamen de Asesoría Jurídica y Dictamen del área Contable municipal, por el precio o monto que resulte del promedio a efectuarse entre:



1.- Una valuación, a cargo del propietario del inmueble afectado, efectuada por tasador inmobiliario inscripto en la matrícula provincial.



2.- Una valuación expedida por el Banco de la Nación Argentina, en su caso, a requerimiento del Estado Municipal.



3.- Una valuación efectuada por la Comisión de Avalúo Municipal creada por la Ordenanza Nº 5882.



Las tasaciones previstas en los incisos anteriores deberán deducir el importe del mayor valor del inmueble proveniente del ensanche de la calle Corrientes.



El Departamento Ejecutivo convendrá con los propietarios las formas de pago que resulten convenientes.



ARTÍCULO 22: Autorizar al Poder Ejecutivo Municipal a efectuar las modificaciones, imputaciones y erogaciones presupuestarias que correspondan.



ARTÍCULO 32: De forma.